تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية

يعاني أكثر من مليون فلسطيني في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية من أزمة مياه خانقة، وسط تصاعد السياسة الإسرائيلية تجاه المياه في الضفة الغربية، حيث بات على... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

في مدينة الظاهرية أقصى جنوبي الضفة الغربية، استطاع المواطن عبد الله جبريل، توفير المياه من 7 ينابيع، ومساعدة الأهالي في توفير المياه بسعر زهيد، لكن الأمر لم يستمر طويلا، فقد هدم الجيش الإسرائيلي الينابيع، وحرم عددا كبيرا من المواطنين من توفير مياه للزراعة وللشرب.ويضيف: "هذه المنطقة مصنفة بالمنطقة (أ)، وهي منطقة تابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يريد تعطيش المنطقة، والقضاء على مصادر المياه"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي لم يبلغهم مسبقا، بل جاء بشكل مفاجئ، ومعه عدد من الجرافات وشاحنات الإسمنت، وردم الينابيع ومنعنا من الحصول على المياه من 7 ينابيع، كما صادر بعض الأدوات الزراعية".وكانت بلدية الخليل أعلنت عن تراجع الكميات الواردة إلى المحافظة بشكل كبير، كاشفة عن انخفاض معدل التزويد اليومي للمحافظة ابتداء من مايو/ أيار الماضي مقارنة بالسنوات السابقة بنحو 55%، وهو ما يعد مؤشرا خطرا على دخول المحافظة في أزمة مائية تهدد الأمن المائي، وتلقي بظلالها على حياة المواطنين.ويقول عضو مجلس بلدية الظاهرية، خليل أبو شرخ، لـ "سبوتنيك": "مصدر المياه يأتي من الاحتلال، وكنا في السابق نحصل على نسبة قليلة من المياه، بالمقارنة مع المياه التي تصل إلى المستوطنات، ولكن بعد 7 أكتوبر، تم استهداف المياه بشكل كبير، وهنا في أقصى جنوبي الضفة الغربية، نعيش في حصار مائي كبير، يضاف إلى الحصار الاقتصادي، وإغلاق جميع مداخل مدينة الظاهرية".ويضيف أبو هواش لـ "سبوتنيك": "خلال 10 أيام، دمرت سلطات الاحتلال بئر شاهين في منطقة بيت فوريك، ودمرت 7 ينابيع مياه في الظاهرية جنوبي الخليل، وهذه المناطق تقع ضمن تصنيف اتفاقية "أوسلو"، في مناطق (أ) ومناطق (ب)، وهي مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل تحرم الفلسطينيين، من مصادر المياه، وترفض السماح للمواطنين ببناء آبار أو ترميم ينابيع وعيون المياه، وكذلك تمنع بشكل كامل التنقيب في مناطق الحوض الشرقي الممتد من مدينة أريحا إلى جنوبي الضفة".ويتابع: "تحرم سلطات الاحتلال، محافظة الخليل من حصتها المائية منذ أكثر من عامين، وفي المقابل يحفر الاحتلال آبار جديدة في المحافظة، خاصة في بلدتي حلحول والعروب شمالي الخليل، وذلك ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى دعم المستوطنين ومدهم بالمياه المصادرة من الفلسطينيين".ويشير المزارع عبد الله جبريل، إلى أن "الزراعة في جنوب الضفة الغربية باتت تحتضر، بسبب استهداف المياه، وبعد ردم ينابيع المياه، فإن المشاريع الزراعية تواجه صعوبات كبيرة تهدد استمرارها".ويقول عبد الله لـ"سبوتنيك": "لقد أنفقت كل ما أملك لترميم الينابيع السبعة، وكلفني هذا المشروع قرابة 2 مليون شيكل، (585 ألف دولار)، وقمت بعمل مشاريع زراعية هنا، وأقدم المياه للمزارعين والأهالي، ولكن اليوم تدمر كل شيء، وسأقوم بشراء المياه للزراعة بسعر مرتفع إذا توفرت، في محاولة لإنقاذ المزروعات، وحالي لا يختلف عن باقي المزارعين الذين خسروا مصدر رزقهم".وفي الضفة الغربية، تسيطر إسرائيل على أكثر من 85% من المياه الجوفية، وتضع المعيقات أمام الفلسطينيين لحفر الآبار وتأهيلها، وهو السبب نفسه الذي يُعزا إليه انخفاض كميات الضخ من الينابيع، ويعتمد الفلسطينيون، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية التي تبلغ نسبتها 73.1% من مجمل المياه المتاحة.وتتمتع الضفة الغربية بـ 3 خزانات من المياه فيها ما لا يقل عن 670 مليون متر مكعب تعاد تغذيتها سنويا في موسم الشتاء، وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن عدد الينابيع والآبار التي تم تجفيفها وإضعافها أو الاستيلاء عليها منذ 1967 تجاوز 300 نبع طبيعي و500 بئر ارتوازي.

