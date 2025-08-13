تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية
11:00 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 11:18 GMT 13.08.2025)
تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
يعاني أكثر من مليون فلسطيني في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية من أزمة مياه خانقة، وسط تصاعد السياسة الإسرائيلية تجاه المياه في الضفة الغربية، حيث بات على المواطنين البحث عن حلول لتوفير المياه، في ظل نهج الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على مصادر المياه، وفرض سياسة التعطيش على الأرض والسكان، وتدمير الينابيع والآبار.
في مدينة الظاهرية أقصى جنوبي الضفة الغربية، استطاع المواطن عبد الله جبريل، توفير المياه من 7 ينابيع، ومساعدة الأهالي في توفير المياه بسعر زهيد، لكن الأمر لم يستمر طويلا، فقد هدم الجيش الإسرائيلي الينابيع، وحرم عددا كبيرا من المواطنين من توفير مياه للزراعة وللشرب.
ويقول عبد الله جبريل لوكالة "سبوتنيك": "نحن في منطقة يعمل معظم سكانها في الزراعة، ولا يوجد عمل آخر، والزراعة تحتاج إلى المياه بشكل كبير، وبعد تقليص المياه الواصلة من الشركات الإسرائيلية اعتمدنا بشكل كبير على مياه الينابيع، وفي هذه المنطقة يوجد 7 ينابيع، وكل المزارعين حتى في البلدات المجاورة يعتمدون على هذه المياه".
ويضيف: "هذه المنطقة مصنفة بالمنطقة (أ)، وهي منطقة تابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يريد تعطيش المنطقة، والقضاء على مصادر المياه"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي لم يبلغهم مسبقا، بل جاء بشكل مفاجئ، ومعه عدد من الجرافات وشاحنات الإسمنت، وردم الينابيع ومنعنا من الحصول على المياه من 7 ينابيع، كما صادر بعض الأدوات الزراعية".
وكانت بلدية الخليل أعلنت عن تراجع الكميات الواردة إلى المحافظة بشكل كبير، كاشفة عن انخفاض معدل التزويد اليومي للمحافظة ابتداء من مايو/ أيار الماضي مقارنة بالسنوات السابقة بنحو 55%، وهو ما يعد مؤشرا خطرا على دخول المحافظة في أزمة مائية تهدد الأمن المائي، وتلقي بظلالها على حياة المواطنين.
ويقول عضو مجلس بلدية الظاهرية، خليل أبو شرخ، لـ "سبوتنيك": "مصدر المياه يأتي من الاحتلال، وكنا في السابق نحصل على نسبة قليلة من المياه، بالمقارنة مع المياه التي تصل إلى المستوطنات، ولكن بعد 7 أكتوبر، تم استهداف المياه بشكل كبير، وهنا في أقصى جنوبي الضفة الغربية، نعيش في حصار مائي كبير، يضاف إلى الحصار الاقتصادي، وإغلاق جميع مداخل مدينة الظاهرية".
ويؤكد الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عماد أبو هواش، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، "تم تدمير الكثير من ينابيع وآبار المياه جنوبي محافظة الخليل، وحفر آبار تابعة للسلطات الإسرائيلية شمالي الخليل، ويأتي هذا التصعيد في الملف المائي ضمن سياسة إسرائيلية تمنع الفلسطينيين من مصادر المياه، وتهدف إلى تعطيش المنطقة والقضاء على المشاريع الزراعية".
ويضيف أبو هواش لـ "سبوتنيك": "خلال 10 أيام، دمرت سلطات الاحتلال بئر شاهين في منطقة بيت فوريك، ودمرت 7 ينابيع مياه في الظاهرية جنوبي الخليل، وهذه المناطق تقع ضمن تصنيف اتفاقية "أوسلو"، في مناطق (أ) ومناطق (ب)، وهي مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل تحرم الفلسطينيين، من مصادر المياه، وترفض السماح للمواطنين ببناء آبار أو ترميم ينابيع وعيون المياه، وكذلك تمنع بشكل كامل التنقيب في مناطق الحوض الشرقي الممتد من مدينة أريحا إلى جنوبي الضفة".
ويتابع: "تحرم سلطات الاحتلال، محافظة الخليل من حصتها المائية منذ أكثر من عامين، وفي المقابل يحفر الاحتلال آبار جديدة في المحافظة، خاصة في بلدتي حلحول والعروب شمالي الخليل، وذلك ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى دعم المستوطنين ومدهم بالمياه المصادرة من الفلسطينيين".
وتتحكم إسرائيل بالنسبة الأكبر لمصادر المياه التي تصل للفلسطينيين، وتعتبر إسرائيل قضية المياه، قضية أساسية واستراتيجية، وتمنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة أو ترميم الآبار القديمة، وقد تم هدم الكثير من الآبار بحجة عدم الترخيص، كما حدث في الأغوار الشمالية وقرى الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة.
ويشير المزارع عبد الله جبريل، إلى أن "الزراعة في جنوب الضفة الغربية باتت تحتضر، بسبب استهداف المياه، وبعد ردم ينابيع المياه، فإن المشاريع الزراعية تواجه صعوبات كبيرة تهدد استمرارها".
ويقول عبد الله لـ"سبوتنيك": "لقد أنفقت كل ما أملك لترميم الينابيع السبعة، وكلفني هذا المشروع قرابة 2 مليون شيكل، (585 ألف دولار)، وقمت بعمل مشاريع زراعية هنا، وأقدم المياه للمزارعين والأهالي، ولكن اليوم تدمر كل شيء، وسأقوم بشراء المياه للزراعة بسعر مرتفع إذا توفرت، في محاولة لإنقاذ المزروعات، وحالي لا يختلف عن باقي المزارعين الذين خسروا مصدر رزقهم".
وفي الضفة الغربية، تسيطر إسرائيل على أكثر من 85% من المياه الجوفية، وتضع المعيقات أمام الفلسطينيين لحفر الآبار وتأهيلها، وهو السبب نفسه الذي يُعزا إليه انخفاض كميات الضخ من الينابيع، ويعتمد الفلسطينيون، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية التي تبلغ نسبتها 73.1% من مجمل المياه المتاحة.
وتتمتع الضفة الغربية بـ 3 خزانات من المياه فيها ما لا يقل عن 670 مليون متر مكعب تعاد تغذيتها سنويا في موسم الشتاء، وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن عدد الينابيع والآبار التي تم تجفيفها وإضعافها أو الاستيلاء عليها منذ 1967 تجاوز 300 نبع طبيعي و500 بئر ارتوازي.