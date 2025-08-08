عربي
"قتلوا بيليه فلسطين"... نجم مانشستر يونايتد يهاجم اسرائيل
"قتلوا بيليه فلسطين"... نجم مانشستر يونايتد يهاجم اسرائيل
نعى أسطورة نادي مانشستر يونايتد الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا، اللاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد، الذي قتل صباح يوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أثناء انتظاره استلام مساعدات إنسانية.
وكتب كانتونا، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مؤثرة قال فيها: "إسرائيل قتلت للتو نجم المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد أثناء انتظاره المساعدات في رفح. كان يُلقب بـ "بيليه فلسطين". إلى متى سنسمح لهم بارتكاب هذه الإبادة الجماعية؟ فلسطين حرة".

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أعلن يوم الأربعاء، عن وفاة لاعب المنتخب الفلسطيني، سليمان العبيد، الملقب "بيليه الكرة الفلسطينية"، إثر إطلاق النار عليه أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".

دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية": احتلال قطاع غزة يكشف نية إسرائيل في الاستيطان والاستثمار فيه
13:53 GMT
وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان: "استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء".
وأضاف الاتحاد: "خلال مسيرته الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، مما جعله أحد ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية".
وعبّر الاتحاد عن حزنه العميق، واصفا إياه بـ"أسطورة الرياضة الفلسطينية" في حين عبر محبوه وآخرون عن استيائهم من الحادثة من أبرزهم الأسطورة الفرنسية إريك كانتونا.
ولد العبيد في غزة بتاريخ 24 مارس/آذار 1984، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم لعب لاحقا مع مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ونادي غزة الرياضي.
رياضة مصارعة الذراعين تجد مكانها في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
رياضة "مصارعة الذراعين" تجد مكانها في قطاع غزة
7 مارس 2022, 07:08 GMT
وكان عنصرا ثابتا في صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني منذ أول ظهور له عام 2007، حيث خاض 24 مباراة دولية وسجّل هدفين، أبرزهما هدفه الشهير بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.
وقد نال لقب "بيليه الفلسطيني" تقديرًا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يُعدّ من أعظم اللاعبين في التاريخ.
وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010 من بين ستة لاعبين من المنتخب الوطني من غزة تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ "أسباب أمنية" في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
