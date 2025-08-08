https://sarabic.ae/20250808/قتلوا-بيليه-فلسطين-نجم-مانشستر-يونايتد-يهاجم-اسرائيل-1103519333.html

"قتلوا بيليه فلسطين"... نجم مانشستر يونايتد يهاجم اسرائيل

"قتلوا بيليه فلسطين"... نجم مانشستر يونايتد يهاجم اسرائيل

سبوتنيك عربي

نعى أسطورة نادي مانشستر يونايتد الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا، اللاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد، الذي قتل صباح يوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في... 08.08.2025, سبوتنيك عربي

وكتب كانتونا، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مؤثرة قال فيها: "إسرائيل قتلت للتو نجم المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد أثناء انتظاره المساعدات في رفح. كان يُلقب بـ "بيليه فلسطين". إلى متى سنسمح لهم بارتكاب هذه الإبادة الجماعية؟ فلسطين حرة".وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان: "استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء".وأضاف الاتحاد: "خلال مسيرته الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، مما جعله أحد ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية".ولد العبيد في غزة بتاريخ 24 مارس/آذار 1984، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم لعب لاحقا مع مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ونادي غزة الرياضي.وكان عنصرا ثابتا في صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني منذ أول ظهور له عام 2007، حيث خاض 24 مباراة دولية وسجّل هدفين، أبرزهما هدفه الشهير بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.وقد نال لقب "بيليه الفلسطيني" تقديرًا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يُعدّ من أعظم اللاعبين في التاريخ.وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010 من بين ستة لاعبين من المنتخب الوطني من غزة تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ "أسباب أمنية" في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

