https://sarabic.ae/20250808/رئيس-مركز-المتوسط-للدراسات-الإقليمية-احتلال-قطاع-غزة-يكشف-نية-إسرائيل-في-الاستيطان-والاستثمار-فيه-1103516339.html
رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية": احتلال قطاع غزة يكشف نية إسرائيل في الاستيطان والاستثمار فيه
رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية": احتلال قطاع غزة يكشف نية إسرائيل في الاستيطان والاستثمار فيه
سبوتنيك عربي
تناول رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية"، الدكتور أحمد رفيق عوض، موافقة الكابينيت الإسرائيلي على خطة نتنياهو لاحتلال غزة رغم تحذيرات المستوى العسكري،... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T13:53+0000
2025-08-08T13:53+0000
2025-08-08T13:54+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100687873_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_64e85b360d7693b953e77bc94e2d47c4.jpg
واستبعد عوض "استقالة رئيس الأركان إيال زامير في ذروة المعركة، رغم اصطدامه بالواقع وبعدم وضوح أهداف المستوى السياسي وتعارضها مع الأهداف العملياتية للجيش الإسرائيلي".وأوضح عوض أن "الاعتراضات داخل إسرائيل لا تشكل ضغطا كافيا لثني نتنياهو عن سياساته المتطرفة واستنفاد خيار القوة، في حين أن المقاومة الفلسطينية لن تستسلم وستحول غزة إلى ساحة مواجهات، إذ لا تملك ما تخسره، بل تراهن على البقاء والصمود وفرض شروطها بورقة الأسرى في حرب الاستنزاف هذه"، مؤكدا أن "المحتل لا يملك التاريخ"، وأن "حق المقاومة وتقرير المصير حقّ لا يموت".
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-الإدارة-الأمريكية-تسعى-لإلغاء-أونروا-نهائيا-1103515154.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100687873_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_57b42e838c7ca10fdbd61e4f58dfc99e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية": احتلال قطاع غزة يكشف نية إسرائيل في الاستيطان والاستثمار فيه
13:53 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 13:54 GMT 08.08.2025)
حصري
تناول رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية"، الدكتور أحمد رفيق عوض، موافقة الكابينيت الإسرائيلي على خطة نتنياهو لاحتلال غزة رغم تحذيرات المستوى العسكري، معتبرًا أن ذلك يعكس "عدم رغبة إسرائيل في التفاوض".
واستبعد عوض "استقالة رئيس الأركان إيال زامير في ذروة المعركة، رغم اصطدامه بالواقع وبعدم وضوح أهداف المستوى السياسي وتعارضها مع الأهداف العملياتية للجيش الإسرائيلي".
وأشار عوض في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "قرار احتلال غزة سيزيد من معاناة الفلسطينيين ويحشرهم في جنوب القطاع، استعدادًا لتهجيرهم"، مضيفًا أن "القرار سيضع إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي، ويجعلها تتحمل مسؤولية أمنية وسياسية كاملة في القطاع، كما يكشف نيتها في الاستيطان والاستثمار فيه"، مع فشل أهدافها المعلنة بتحرير الأسرى وتفكيك "حماس".
ورأى أن "هذا الاحتلال سيقود إلى حرب استنزاف، عبر تكرار تجربة محكومة بالفشل، ويشكل استباقا للجهود الدولية التي تقودها فرنسا والسعودية للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، خاصة مع رفض تسليم القطاع لأي قوة فلسطينية، ضمن ما يسمى بـ"خطة الحسم" التي تضع الفلسطينيين أمام ثلاث خيارات صعبة: "الاستسلام أو الهجرة أو الموت".
وأوضح عوض أن "الاعتراضات داخل إسرائيل لا تشكل ضغطا كافيا لثني نتنياهو عن سياساته المتطرفة واستنفاد خيار القوة، في حين أن المقاومة الفلسطينية لن تستسلم وستحول غزة إلى ساحة مواجهات، إذ لا تملك ما تخسره، بل تراهن على البقاء والصمود وفرض شروطها بورقة الأسرى في حرب الاستنزاف هذه"، مؤكدا أن "المحتل لا يملك التاريخ"، وأن "حق المقاومة وتقرير المصير حقّ لا يموت".