رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية": احتلال قطاع غزة يكشف نية إسرائيل في الاستيطان والاستثمار فيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/رئيس-مركز-المتوسط-للدراسات-الإقليمية-احتلال-قطاع-غزة-يكشف-نية-إسرائيل-في-الاستيطان-والاستثمار-فيه-1103516339.html
رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية": احتلال قطاع غزة يكشف نية إسرائيل في الاستيطان والاستثمار فيه
رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية": احتلال قطاع غزة يكشف نية إسرائيل في الاستيطان والاستثمار فيه
سبوتنيك عربي
تناول رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية"، الدكتور أحمد رفيق عوض، موافقة الكابينيت الإسرائيلي على خطة نتنياهو لاحتلال غزة رغم تحذيرات المستوى العسكري،... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T13:53+0000
2025-08-08T13:54+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100687873_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_64e85b360d7693b953e77bc94e2d47c4.jpg
واستبعد عوض "استقالة رئيس الأركان إيال زامير في ذروة المعركة، رغم اصطدامه بالواقع وبعدم وضوح أهداف المستوى السياسي وتعارضها مع الأهداف العملياتية للجيش الإسرائيلي".وأوضح عوض أن "الاعتراضات داخل إسرائيل لا تشكل ضغطا كافيا لثني نتنياهو عن سياساته المتطرفة واستنفاد خيار القوة، في حين أن المقاومة الفلسطينية لن تستسلم وستحول غزة إلى ساحة مواجهات، إذ لا تملك ما تخسره، بل تراهن على البقاء والصمود وفرض شروطها بورقة الأسرى في حرب الاستنزاف هذه"، مؤكدا أن "المحتل لا يملك التاريخ"، وأن "حق المقاومة وتقرير المصير حقّ لا يموت".
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-الإدارة-الأمريكية-تسعى-لإلغاء-أونروا-نهائيا-1103515154.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100687873_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_57b42e838c7ca10fdbd61e4f58dfc99e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية": احتلال قطاع غزة يكشف نية إسرائيل في الاستيطان والاستثمار فيه

13:53 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 13:54 GMT 08.08.2025)
© AP Photo / Ariel Schalitدبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
حصري
تناول رئيس "مركز المتوسط للدراسات الإقليمية"، الدكتور أحمد رفيق عوض، موافقة الكابينيت الإسرائيلي على خطة نتنياهو لاحتلال غزة رغم تحذيرات المستوى العسكري، معتبرًا أن ذلك يعكس "عدم رغبة إسرائيل في التفاوض".
واستبعد عوض "استقالة رئيس الأركان إيال زامير في ذروة المعركة، رغم اصطدامه بالواقع وبعدم وضوح أهداف المستوى السياسي وتعارضها مع الأهداف العملياتية للجيش الإسرائيلي".

وأشار عوض في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "قرار احتلال غزة سيزيد من معاناة الفلسطينيين ويحشرهم في جنوب القطاع، استعدادًا لتهجيرهم"، مضيفًا أن "القرار سيضع إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي، ويجعلها تتحمل مسؤولية أمنية وسياسية كاملة في القطاع، كما يكشف نيتها في الاستيطان والاستثمار فيه"، مع فشل أهدافها المعلنة بتحرير الأسرى وتفكيك "حماس".

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
إعلام: الإدارة الأمريكية تسعى لإلغاء "أونروا" نهائيا
13:19 GMT
ورأى أن "هذا الاحتلال سيقود إلى حرب استنزاف، عبر تكرار تجربة محكومة بالفشل، ويشكل استباقا للجهود الدولية التي تقودها فرنسا والسعودية للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، خاصة مع رفض تسليم القطاع لأي قوة فلسطينية، ضمن ما يسمى بـ"خطة الحسم" التي تضع الفلسطينيين أمام ثلاث خيارات صعبة: "الاستسلام أو الهجرة أو الموت".
وأوضح عوض أن "الاعتراضات داخل إسرائيل لا تشكل ضغطا كافيا لثني نتنياهو عن سياساته المتطرفة واستنفاد خيار القوة، في حين أن المقاومة الفلسطينية لن تستسلم وستحول غزة إلى ساحة مواجهات، إذ لا تملك ما تخسره، بل تراهن على البقاء والصمود وفرض شروطها بورقة الأسرى في حرب الاستنزاف هذه"، مؤكدا أن "المحتل لا يملك التاريخ"، وأن "حق المقاومة وتقرير المصير حقّ لا يموت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала