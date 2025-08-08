إعلام: الإدارة الأمريكية تسعى لإلغاء "أونروا" نهائيا

عربي
ونقلت قناة تلفزيونية أمريكية، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لم يتم الكشف عن هويته، قوله: "يمكننا أن نؤكد أن الإدارة حددت الأونروا كمنظمة شوهت سمعتها، وهي تسعى الآن إلى حلها بالكامل".وذكرت القناة، في وقت سابق من هذا اليوم، أن "عددا من الأمريكيين وذويهم الذين كانوا ضحايا لأفعال حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني رفعوا دعاوى قضائية ضد الأونروا، متهمين المنظمة بمناصرة الإرهاب".ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شهر شباط/فبراير 2025، أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).ورغم وعد الولايات المتحدة بالنظر في هذه الادعاءات، إلا أنها لم تتخذ أي قرار بشأن تقديم المزيد من المساعدات.كما عبّر ترامب بنفسه علنًا عن كراهيته للأونروا، واصفًا إياها بـ "الفاسدة" ومتهمًا إياها بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط.
13:19 GMT 08.08.2025
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
© AP Photo
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتبر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أصبحت غير جديرة بالثقة وأنها تسعى إلى إلغائها بالكامل.
ونقلت قناة تلفزيونية أمريكية، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لم يتم الكشف عن هويته، قوله: "يمكننا أن نؤكد أن الإدارة حددت الأونروا كمنظمة شوهت سمعتها، وهي تسعى الآن إلى حلها بالكامل".
وذكرت القناة، في وقت سابق من هذا اليوم، أن "عددا من الأمريكيين وذويهم الذين كانوا ضحايا لأفعال حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني رفعوا دعاوى قضائية ضد الأونروا، متهمين المنظمة بمناصرة الإرهاب".
ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شهر شباط/فبراير 2025، أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وانقطعت المساعدات الأمريكية عن الأونروا عقب اتهاماتٍ لموظفيها بمساعدة "حماس" في هجومها على إسرائيل، والذي وقع قبل رئاسة ترامب الثانية.

ورغم وعد الولايات المتحدة بالنظر في هذه الادعاءات، إلا أنها لم تتخذ أي قرار بشأن تقديم المزيد من المساعدات.
كما عبّر ترامب بنفسه علنًا عن كراهيته للأونروا، واصفًا إياها بـ "الفاسدة" ومتهمًا إياها بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط.
