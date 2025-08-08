https://sarabic.ae/20250808/فلسطين-تتوجه-لمجلس-الأمن-الدولي-حول-قرار-اسرائيل-احتلال-قطاع-غزة---عاجل-1103508117.html

فلسطين تتوجه لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة "وفا" بأن الحكومة الفلسطينية سوف تتوجه لمجلس الأمن الدولي وتدعو لاجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي احتجاجا على قرار إسرائيل... 08.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-08T09:06+0000

2025-08-08T09:06+0000

2025-08-08T09:50+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:5617:3160_1920x0_80_0_0_35ff191bae32d86fc6fd0ebe5a689fa4.jpg

وعبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وادانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينيت" الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع الى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.وبينت "وفا" أن الرئاسة الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.وفي بيان صدر عنها جددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية

فلسطين المحتلة

2025

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة