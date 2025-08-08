الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة
الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة
الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة
سبوتنيك عربي
طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية بوقف خطتها التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف احتلال كامل قطاع غزة.
وجاء في وثيقة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه "يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورًا. وهذا يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء إسرائيل احتلالها في أسرع وقت ممكن، وتطبيق حل الدولتين المتفق عليه، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير". وخلصت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى القول: "بدلاً من تأجيج هذه الحرب، ينبغي على الحكومة الإسرائيلية بذل كل جهد ممكن لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال ضمان التدفق الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية. يجب على الجماعات المسلحة الفلسطينية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الرهائن. كما يجب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً من قبل إسرائيل".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية. وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250808/تجهيز-6-فرق-مقاتلة-إسرائيل-تقرر-احتلال-غزة-وزامير-يخرج-عن-صمته-1103501539.html
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-إسرائيلي-الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-اقتراح-نتنياهو-لاحتلال-قطاع-غزة-1103499474.html
تابعنا عبر
طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية بوقف خطتها التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف احتلال كامل قطاع غزة.
وجاء في وثيقة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه "يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورًا. وهذا يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء إسرائيل احتلالها في أسرع وقت ممكن، وتطبيق حل الدولتين المتفق عليه، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير".
ويعتقد تورك أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التهجير القسري والقتل والمعاناة والدمار والجريمة.
وخلصت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى القول: "بدلاً من تأجيج هذه الحرب، ينبغي على الحكومة الإسرائيلية بذل كل جهد ممكن لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال ضمان التدفق الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية. يجب على الجماعات المسلحة الفلسطينية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الرهائن. كما يجب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً من قبل إسرائيل".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
تجهيز 6 فرق لاحتلال غزة... المجلس الأمني المصغر في إسرائيل يوافق وزامير "يخرج عن صمته"
06:37 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
الكابينت الإسرائيلي يوافق على خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
01:59 GMT
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وزير الخارجية الأمريكي: قرار احتلال غزة يعود إلى إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان شمالي غزة
