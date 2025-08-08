https://sarabic.ae/20250808/الأمم-المتحدة-ندعو-إلى-وقف-الخطة-الإسرائيلية-بشأن-غزة-فورا-1103502688.html
الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة
الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة
وجاء في وثيقة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه "يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورًا. وهذا يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء إسرائيل احتلالها في أسرع وقت ممكن، وتطبيق حل الدولتين المتفق عليه، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير". وخلصت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى القول: "بدلاً من تأجيج هذه الحرب، ينبغي على الحكومة الإسرائيلية بذل كل جهد ممكن لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال ضمان التدفق الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية. يجب على الجماعات المسلحة الفلسطينية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الرهائن. كما يجب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً من قبل إسرائيل".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية. وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية.
الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة
07:40 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 08:10 GMT 08.08.2025)
طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية بوقف خطتها التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف احتلال كامل قطاع غزة.
وجاء في وثيقة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه "يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورًا. وهذا يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء إسرائيل احتلالها في أسرع وقت ممكن، وتطبيق حل الدولتين المتفق عليه، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير".
ويعتقد تورك أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التهجير القسري والقتل والمعاناة والدمار والجريمة.
وخلصت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى القول: "بدلاً من تأجيج هذه الحرب، ينبغي على الحكومة الإسرائيلية بذل كل جهد ممكن لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة
من خلال ضمان التدفق الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية. يجب على الجماعات المسلحة الفلسطينية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الرهائن. كما يجب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً من قبل إسرائيل".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية.