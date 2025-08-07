https://sarabic.ae/20250807/وزير-الخارجية-الأمريكي-قرار-احتلال-غزة-يعود-إلى-إسرائيل-1103461495.html

وزير الخارجية الأمريكي: قرار احتلال غزة يعود إلى إسرائيل

صرح ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، بأن قرار احتلال قطاع غزة بالكامل يعود إلى إسرائيل. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن روبيو أن قرار احتلال قطاع غزة بأكمله يقع بيد إسرائيل، بدعوى أنه "ما دامت حماس مسلحة في غزة، فلن يكون هناك سلام".وأشارت إلى أن روبيو يردد كلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة تحترم حق إسرائيل في اتخاذ ما تراه مناسبا لأمنها، وبلاده تجري محادثات شبه يومية مع الحكومة الإسرائيلية، وغالبًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو أعضاء من فريقه.ورأى ماركو روبيو، أن "هناك ثلاث قضايا مترابطة يجب التعامل معها بشكل متواز، وهي: الوضع الإنساني في غزة، وقضية الرهائن، ووجود حركة حماس". وأعلنت مصر، أمس الأربعاء، بدأ دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر.وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه.وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

