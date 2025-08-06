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https://sarabic.ae/20250806/سموتريتش-الحرب-على-غزة-كلفت-إسرائيل-أكثر-من-87-مليار-دولار-1103454740.html
سموتريتش: الحرب على غزة كلفت إسرائيل أكثر من 87 مليار دولار
سموتريتش: الحرب على غزة كلفت إسرائيل أكثر من 87 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أفاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن تكلفة الحرب على قطاع غزة كلفت بلاده حتي الآن 300 مليار شيكل. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T19:31+0000
2025-08-06T19:31+0000
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ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت حتى الآن ما يعادل 87.5 مليار دولار.وأعرب سموتريتش عن أمله أن تتخذ إسرائيل غدا قرارا بمهاجمة قطاع غزة بأكمله واحتلاله والقضاء على حماس عسكريا.يشار إلى أنه بدأ صباح اليوم الأربعاء، دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه.وأوضحت القناة أن "حجم المساعدات التي قدمتها مصر، منذ انطلاق أولى القوافل وحتى القافلة التاسعة، تجاوز 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية، ما يعكس التزام القاهرة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع".ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250806/بعد-التصريحات-الإسرائيلية-هل-ينفذ-نتنياهو-تهديداته-باحتلال-قطاع-غزة-وما-السيناريوهات-المقبلة-1103451646.html
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قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

سموتريتش: الحرب على غزة كلفت إسرائيل أكثر من 87 مليار دولار

19:31 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أفاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن تكلفة الحرب على قطاع غزة كلفت بلاده حتي الآن 300 مليار شيكل.
ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت حتى الآن ما يعادل 87.5 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أنه "في حين أن أوروبا وحماس واليسار في إسرائيل يضغطون علينا لوقف الحرب، فإني سأفعل كل شيء للاستمرار حتى النصر الكامل".
وأعرب سموتريتش عن أمله أن تتخذ إسرائيل غدا قرارا بمهاجمة قطاع غزة بأكمله واحتلاله والقضاء على حماس عسكريا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
بعد التصريحات الإسرائيلية.. هل ينفذ نتنياهو تهديداته باحتلال قطاع غزة وما السيناريوهات المقبلة؟
17:36 GMT
يشار إلى أنه بدأ صباح اليوم الأربعاء، دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه.
وأوضحت القناة أن "حجم المساعدات التي قدمتها مصر، منذ انطلاق أولى القوافل وحتى القافلة التاسعة، تجاوز 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية، ما يعكس التزام القاهرة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع".
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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