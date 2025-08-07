https://sarabic.ae/20250807/أردوغان-نضالنا-مستمر-حتى-تنتهي-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1103496974.html

أردوغان: نضالنا مستمر حتى تنتهي "الإبادة الجماعية" في غزة

أردوغان: نضالنا مستمر حتى تنتهي "الإبادة الجماعية" في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن من تسبّبوا في تجويع الأطفال الأبرياء في قطاع غزة حتى هزلت أجسادهم، سيحاسبون "دون شك أمام القانون والتاريخ". 07.08.2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، مع رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، حيث ناقش الجانبان التطورات الجارية في قطاع غزة، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وشدد أردوغان على أن بلاده ستواصل النضال لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع، مضيفا: "لطالما أشدنا بالموقف الشجاع والحازم الذي تتخذه السنغال ضد ظلم إسرائيل".وأضاف: "السنغال لم تدر ظهرها لأشقائنا الفلسطينيين، بل مدت يد العون ووقفت إلى جانبهم، كما دعمت المبادرات التي أطلقناها في الأمم المتحدة، وهي تترأس منذ عام 1975 لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".وتابع الرئيس التركي: "بصفتنا بلدين مسلمين شقيقين فإن صوتنا يسمع اليوم بشكل أقوى في الساحات الدولية"، مضيفا: "أولئك الذين يحكمون على أطفال غزة بالجوع والموت، لن يفلتوا من المحاسبة".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

