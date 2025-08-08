اتصال بين السيسي وعباس لبحث التطورات الخطيرة في غزة

عربي
وحسب بيان الرئاسة المصرية، شدد السيسي خلال الاتصال على رفض مصر القاطع لأي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا استمرار الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى.من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن امتنانه لمواقف مصر الثابتة ودعمها التاريخي للقضية الفلسطينية.وحذر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال القطاع وتهجير سكانه، واصفا إياه بـ"الجريمة الجديدة" التي تستوجب تحركا عاجلا.ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يلتقي بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، بموسكو، على هامش الاحتفالات بيوم النصر بالعاصمة الروسية، 9 مايو/ أيار 2025
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يلتقي بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، بموسكو، على هامش الاحتفالات بيوم النصر بالعاصمة الروسية، 9 مايو/ أيار 2025
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidency
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جرى خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، شدد السيسي خلال الاتصال على رفض مصر القاطع لأي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا استمرار الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى.
من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن امتنانه لمواقف مصر الثابتة ودعمها التاريخي للقضية الفلسطينية.
وحذر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال القطاع وتهجير سكانه، واصفا إياه بـ"الجريمة الجديدة" التي تستوجب تحركا عاجلا.
كما أكد عباس أنه سيكثف التحركات السياسية على المستويات العربية والدولية، بما في ذلك مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد موقف دولي يواجه هذه المخططات، مشددًا على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في غزة بدعم عربي ودولي.
ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.
