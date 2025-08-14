https://sarabic.ae/20250814/تركيا-تستنكر-خطة-الاستيطان-الإسرائيلية-الجديدة-والقرار-يتجاهل-القانون-الدولي-تماما-1103740603.html

الخارجية التركية: أنقرة تستنكر خطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة والقرار يتجاهل القانون الدولي تماما

الخارجية التركية: أنقرة تستنكر خطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة والقرار يتجاهل القانون الدولي تماما

نددت وزارة الخارجية التركية، أمس الخميس، بخطة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، قائلة إن القرار يمثل انتهاكا...

وأضافت في بيان "هذه الخطوة... تتجاهل تماما القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين، وأساس حل الدولتين، وآمال السلام"، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.وفي وقت سابق، أمس الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع E1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية.وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة:وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلناً أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".وأضاف سموتريتش أن المصادقة على المشروع تأتي ضمن "خطة السيادة الفعلية" التي تنفذها الحكومة على الأرض، معتبراً الخطوة "تجسيداً للصهيونية في أبهى صورها".يشار إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوّض فرص حل الدولتين، من خلال تمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية.وتشير التقارير إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين، وتم تدمير مزارع ومنازل، وقطع المياه والكهرباء عن التجمعات السكنية الفلسطينية.ووفق منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، بينها "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" إضافة إلى تقارير الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من اعتداءات المستوطنين تمر من دون محاسبة.

