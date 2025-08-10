https://sarabic.ae/20250810/الشرطة-الإسرائيلية-اعتقال-خلية-في-القدس-خططت-لـأعمال-إرهابية-1103574482.html

الشرطة الإسرائيلية: اعتقال خلية في القدس خططت لـ"أعمال إرهابية"

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا ونجله في القدس الشرقية، قائلة إنهما متهمان بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية في المنطقة. 10.08.2025, سبوتنيك عربي

ذكرت ذلك "هيئة البث" الإسرائيلية، اليوم الأحد، وقالت "إن الرجل ونجله متهمان بتنفيذ هجوم على ناد في شرق إسرائيل، وكذلك لقتل طيار".ولفتت إلى أنه تم العثور على مختبرات يستخدمها المشتبه بهما لتحضير عبوات ناسفة.كما ذكرت أن تفاصيل التحقيق تشير إلى أن الابن كان مرشحا للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، لكنه والده أقنعة بتغيير قناعته للقيام بما وصفته بـ "أنشطة إرهابية".وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي "ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، حتى نهاية العام الحالي".وأضاف كاتس أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب، بتمويل وتسليح من إيران، لتكون بمثابة جبهة أخرى ضد إسرائيل".وأكد أن الجيش الإسرائيلي، نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية، "هجوما مكثفًا، تم خلاله إجلاء سكان المخيمات، وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوما ضد عناصر إرهابية في شمال الضفة الغربية، مركّزًا على مخيمات اللاجئين في منطقتي جنين وطولكرم.

