وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي "ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، حتى نهاية العام الحالي". 10.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف كاتس أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب، بتمويل وتسليح من إيران، لتكون بمثابة جبهة أخرى ضد إسرائيل".وأكد أن الجيش الإسرائيلي، نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية، "هجوما مكثفًا، تم خلاله إجلاء سكان المخيمات، وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال كاتس في بيان: "سيبقى الجيش الإسرائيلي داخل المخيمات في هذه المرحلة، حتى نهاية العام على الأقل، بتوجيهاتي".وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما ضد عناصر إرهابية في شمال الضفة الغربية، مركّزًا على مخيمات اللاجئين في منطقتي جنين وطولكرم.
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل

09:15 GMT 10.08.2025

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي "ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، حتى نهاية العام الحالي".
وأضاف كاتس أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب، بتمويل وتسليح من إيران، لتكون بمثابة جبهة أخرى ضد إسرائيل".
وأكد أن الجيش الإسرائيلي، نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية، "هجوما مكثفًا، تم خلاله إجلاء سكان المخيمات، وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال كاتس في بيان: "سيبقى الجيش الإسرائيلي داخل المخيمات في هذه المرحلة، حتى نهاية العام على الأقل، بتوجيهاتي".
فلسطيني يعيش في حافلة متعطلة بعد نزوحه قسرا من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
مسؤول فلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن سيطرة المستوطنين الإسرائيليين على موارد الضفة الغربية
أمس, 16:49 GMT
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "اليوم، لم يعد هناك إرهاب في المخيمات، وانخفض نطاق الإنذارات الإرهابية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بنسبة 80%".
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما ضد عناصر إرهابية في شمال الضفة الغربية، مركّزًا على مخيمات اللاجئين في منطقتي جنين وطولكرم.
