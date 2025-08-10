https://sarabic.ae/20250810/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-قواتنا-ستبقى-في-الضفة-الغربية-حتى-نهاية-العام-على-الأقل-1103565463.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي "ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، حتى نهاية العام الحالي". 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T09:15+0000
2025-08-10T09:15+0000
2025-08-10T09:15+0000
وأضاف كاتس أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب، بتمويل وتسليح من إيران، لتكون بمثابة جبهة أخرى ضد إسرائيل".وأكد أن الجيش الإسرائيلي، نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية، "هجوما مكثفًا، تم خلاله إجلاء سكان المخيمات، وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال كاتس في بيان: "سيبقى الجيش الإسرائيلي داخل المخيمات في هذه المرحلة، حتى نهاية العام على الأقل، بتوجيهاتي".وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما ضد عناصر إرهابية في شمال الضفة الغربية، مركّزًا على مخيمات اللاجئين في منطقتي جنين وطولكرم.
وأضاف كاتس أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب، بتمويل وتسليح من إيران، لتكون بمثابة جبهة أخرى ضد إسرائيل".
وأكد أن الجيش الإسرائيلي، نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية، "هجوما مكثفًا، تم خلاله إجلاء سكان المخيمات، وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وقال كاتس في بيان: "سيبقى الجيش الإسرائيلي داخل المخيمات في هذه المرحلة، حتى نهاية العام على الأقل، بتوجيهاتي".
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "اليوم، لم يعد هناك إرهاب في المخيمات، وانخفض نطاق الإنذارات الإرهابية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بنسبة 80%".
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما ضد عناصر إرهابية في شمال الضفة الغربية، مركّزًا على مخيمات اللاجئين في منطقتي جنين وطولكرم.