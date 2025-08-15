عربي
بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويتوجهان إلى مكان انعقاد القمة في ألاسكا... فيديو
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": "إي 1" من أخطر المخططات الاستيطانية في آخر 4 عقود
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": "إي 1" من أخطر المخططات الاستيطانية في آخر 4 عقود
صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، بأن مشروع "إي 1" الإسرائيلي، يعد من أخطر المخططات الاستيطانية في العقود الأربعة... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": "إي 1" من أخطر المخططات الاستيطانية في آخر 4 عقود

19:04 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 19:05 GMT 15.08.2025)
© AP Photo / Mahmoud Illeanفلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023.
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
حصري
صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، بأن مشروع "إي 1" الإسرائيلي، يعد من أخطر المخططات الاستيطانية في العقود الأربعة الماضية.
وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن المشروع يستهدف منطقة وسط الضفة الغربية وتحديدا المحيطة بالقدس، ويسعى إلى إحكام الفصل التام بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، من خلال توسع استيطاني كبير يعود لمستوطنة "معاليه أدوميم"، فيما يعمل في المرحلة الثانية عن إدماج المستوطنة مع منطقة نفوذ بلدية القدس.
وتابع: "دولة الاحتلال فرضت السيادة الاحتلالية على مدينة القدس في العام 1967، بالتالي تنظر إلى القدس بنظرة مختلفة تماما عما تنظر به إلى أراضي الضفة الغربية، ومستوطنة معاليه قريبة من القدس لكنها مصنفة في أطر التصنيف الإسرائيلية على أنها من مستوطنات الضفة الغربية".
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
"حماس" ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" الأممية وتندد بـ"التسييس والمعايير المزدوجة"
18:43 GMT
وأكد أن إسرائيل بحسب المشروع، ستقوم بإلحاق واحدة من كبريات المستوطنات في الضفة بمنطقة نفوذ بلدية القدس، وهذا ينطوي على ضم أراضي فلسطينية جديدة، تمهد لفصل شمال الضفة عن جنوبها.
وأوضح داوود أن "الهدف من هذا المخطط وكما هو معروف، إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، بالنظر إلى أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم بجغرافيا ممزقة، وبمحافظات غير متواصلة، وهذا ما تمعن في فعله دولة الاحتلال سواء عبر هذا المخطط، أو المخططات الأخرى التي تستهدف الأراضي الفلسطينية".
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عاماً من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".
تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
"حماس": خطة سموتريتش الاستيطانية تهدف لعزل القدس
أمس, 11:17 GMT
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".
وأضاف سموتريتش أن المصادقة على المشروع تأتي ضمن "خطة السيادة الفعلية" التي تنفذها الحكومة على الأرض، معتبرا الخطوة "تجسيدا للصهيونية في أبهى صورها".
يشار إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، من خلال تمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية.
وتشير التقارير إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين، وتم تدمير مزارع ومنازل، وقطع المياه والكهرباء عن التجمعات السكنية الفلسطينية.
ووفق منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، بينها "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" إضافة إلى تقارير الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من اعتداءات المستوطنين تمر من دون محاسبة.
