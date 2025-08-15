"حماس" ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" الأممية وتندد بـ"التسييس والمعايير المزدوجة"

عربي
بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويتوجهان إلى مكان انعقاد القمة في ألاسكا... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/حماس-ترفض-إدراجها-في-القائمة-السوداء-الأممية-وتندد-بـالتسييس-والمعايير-المزدوجة-1103773824.html
"حماس" ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" الأممية وتندد بـ"التسييس والمعايير المزدوجة"
"حماس" ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" الأممية وتندد بـ"التسييس والمعايير المزدوجة"
سبوتنيك عربي
رفضت حركة حماس الفلسطينية بشكل قاطع إدراجها في "القائمة السوداء" لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، ووصفت القرار بأنه... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T18:43+0000
2025-08-15T18:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حركة حماس
الأخبار
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16f462f8fbad7cc49fe1566485aa32f0.jpg
وأكدت الحركة في بيان صحفي أن التقرير الأممي "اعتمد على روايات إسرائيلية مفبركة، دون تحقيقات مستقلة أو أدلة موثوقة"، معتبرة أن استثناء الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة "رغم توثيق جرائمه يُمثل انحرافًا خطيرًا وتسييسًا فجًا لآليات الأمم المتحدة".وشددت "حماس" على أن قرارات مجلس الأمن تشترط إجراء تحقيقات "مستقلة ومحايدة" في ادعاءات العنف الجنسي، وهو ما "لم يُحترم في هذه الحالة"، داعية إلى "سحب القرار فورًا وفتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف خبراء دوليين".وطالبت الحركة بـ"ملاحقة قادة الاحتلال عن جرائم الاغتصاب والانتهاكات بحق الأسرى والمدنيين الفلسطينيين"، محذرة من أن "تسييس العدالة الدولية يُقوّض ثقة الشعوب بالأمم المتحدة ويشجع الجناة على الاستمرار في جرائمهم".يأتي هذا الرد في سياق تصاعد الانتقادات الفلسطينية والدولية تجاه التقرير الأممي، الذي اتهمته عدة أطراف بـ"الانحياز" و"تبني روايات أحادية الجانب".يذكر أن مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، كانت قد أعلنت أن حركة حماس ستدرج في تقرير الأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بعد ما قدمت إسرائيل ادعاءات حول جرائم جنسية ارتكبها عناصر الحركة في 7 أكتوبر، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية على المختطفين في غزة.وتم تعميم التقرير على جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، متضمناً "القائمة السوداء" للمنظمات المتورطة في جرائم من هذا النوع.دعا مسؤولون إنسانيون في الأمم المتحدة، إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية، منذ اندلاع الحرب على القطاع، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن شركاءه الإغاثيين في غزة وصفوا تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "محطة مدمرة تُخجل العالم وتستدعي تحركًا عاجلًا طال انتظاره".وأضاف "أوتشا" أن "الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، من جمع بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات، بما في ذلك مستلزمات النظافة، من معبر كرم أبو سالم، إلا أن الشحنات أفرغت قبل وصول الشاحنات إلى وجهتها".
https://sarabic.ae/20250814/حماس-خطة-سموتريتش-الاستيطانية-تهدف-لعزل-القدس-1103718289.html
https://sarabic.ae/20250812/وفد-حماس-برئاسة-خليل-الحية-يصل-إلى-القاهرة-لإجراء-محادثات-مع-المسؤولين-المصريين-1103665527.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da8812d0ee657067c9262ac9df993675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, الأخبار, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, الأخبار, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حماس" ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" الأممية وتندد بـ"التسييس والمعايير المزدوجة"

18:43 GMT 15.08.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samraحماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
تابعنا عبر
رفضت حركة حماس الفلسطينية بشكل قاطع إدراجها في "القائمة السوداء" لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، ووصفت القرار بأنه "باطل قانونيا ومجاف للحقيقة".
وأكدت الحركة في بيان صحفي أن التقرير الأممي "اعتمد على روايات إسرائيلية مفبركة، دون تحقيقات مستقلة أو أدلة موثوقة"، معتبرة أن استثناء الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة "رغم توثيق جرائمه يُمثل انحرافًا خطيرًا وتسييسًا فجًا لآليات الأمم المتحدة".
وشددت "حماس" على أن قرارات مجلس الأمن تشترط إجراء تحقيقات "مستقلة ومحايدة" في ادعاءات العنف الجنسي، وهو ما "لم يُحترم في هذه الحالة"، داعية إلى "سحب القرار فورًا وفتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف خبراء دوليين".
تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
"حماس": خطة سموتريتش الاستيطانية تهدف لعزل القدس
أمس, 11:17 GMT
وطالبت الحركة بـ"ملاحقة قادة الاحتلال عن جرائم الاغتصاب والانتهاكات بحق الأسرى والمدنيين الفلسطينيين"، محذرة من أن "تسييس العدالة الدولية يُقوّض ثقة الشعوب بالأمم المتحدة ويشجع الجناة على الاستمرار في جرائمهم".
يأتي هذا الرد في سياق تصاعد الانتقادات الفلسطينية والدولية تجاه التقرير الأممي، الذي اتهمته عدة أطراف بـ"الانحياز" و"تبني روايات أحادية الجانب".
يذكر أن مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، كانت قد أعلنت أن حركة حماس ستدرج في تقرير الأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بعد ما قدمت إسرائيل ادعاءات حول جرائم جنسية ارتكبها عناصر الحركة في 7 أكتوبر، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية على المختطفين في غزة.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
وفد "حماس" برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين
12 أغسطس, 22:22 GMT
وتم تعميم التقرير على جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، متضمناً "القائمة السوداء" للمنظمات المتورطة في جرائم من هذا النوع.
دعا مسؤولون إنسانيون في الأمم المتحدة، إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية، منذ اندلاع الحرب على القطاع، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن شركاءه الإغاثيين في غزة وصفوا تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "محطة مدمرة تُخجل العالم وتستدعي تحركًا عاجلًا طال انتظاره".
وأضاف "أوتشا" أن "الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، من جمع بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات، بما في ذلك مستلزمات النظافة، من معبر كرم أبو سالم، إلا أن الشحنات أفرغت قبل وصول الشاحنات إلى وجهتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала