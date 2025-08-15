https://sarabic.ae/20250815/حماس-ترفض-إدراجها-في-القائمة-السوداء-الأممية-وتندد-بـالتسييس-والمعايير-المزدوجة-1103773824.html

"حماس" ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" الأممية وتندد بـ"التسييس والمعايير المزدوجة"

سبوتنيك عربي

رفضت حركة حماس الفلسطينية بشكل قاطع إدراجها في "القائمة السوداء" لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، ووصفت القرار بأنه...

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن التقرير الأممي "اعتمد على روايات إسرائيلية مفبركة، دون تحقيقات مستقلة أو أدلة موثوقة"، معتبرة أن استثناء الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة "رغم توثيق جرائمه يُمثل انحرافًا خطيرًا وتسييسًا فجًا لآليات الأمم المتحدة".وشددت "حماس" على أن قرارات مجلس الأمن تشترط إجراء تحقيقات "مستقلة ومحايدة" في ادعاءات العنف الجنسي، وهو ما "لم يُحترم في هذه الحالة"، داعية إلى "سحب القرار فورًا وفتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف خبراء دوليين".وطالبت الحركة بـ"ملاحقة قادة الاحتلال عن جرائم الاغتصاب والانتهاكات بحق الأسرى والمدنيين الفلسطينيين"، محذرة من أن "تسييس العدالة الدولية يُقوّض ثقة الشعوب بالأمم المتحدة ويشجع الجناة على الاستمرار في جرائمهم".يأتي هذا الرد في سياق تصاعد الانتقادات الفلسطينية والدولية تجاه التقرير الأممي، الذي اتهمته عدة أطراف بـ"الانحياز" و"تبني روايات أحادية الجانب".يذكر أن مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، كانت قد أعلنت أن حركة حماس ستدرج في تقرير الأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بعد ما قدمت إسرائيل ادعاءات حول جرائم جنسية ارتكبها عناصر الحركة في 7 أكتوبر، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية على المختطفين في غزة.وتم تعميم التقرير على جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، متضمناً "القائمة السوداء" للمنظمات المتورطة في جرائم من هذا النوع.دعا مسؤولون إنسانيون في الأمم المتحدة، إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية، منذ اندلاع الحرب على القطاع، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن شركاءه الإغاثيين في غزة وصفوا تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "محطة مدمرة تُخجل العالم وتستدعي تحركًا عاجلًا طال انتظاره".وأضاف "أوتشا" أن "الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، من جمع بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات، بما في ذلك مستلزمات النظافة، من معبر كرم أبو سالم، إلا أن الشحنات أفرغت قبل وصول الشاحنات إلى وجهتها".

