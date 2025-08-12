https://sarabic.ae/20250812/الأمم-المتحدة-في-نداء-عاجل-أكثر-من-100-طفل-قضوا-جوعا-في-غزة-1103624534.html

الأمم المتحدة في نداء عاجل: أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة

الأمم المتحدة في نداء عاجل: أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة

دعا مسؤولون إنسانيون بالأمم المتحدة، إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية، منذ اندلاع الحرب على القطاع،... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن شركاءه الإغاثيين في غزة وصفوا تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "محطة مدمرة تُخجل العالم وتستدعي تحركًا عاجلًا طال انتظاره".وأضاف "أوتشا" أن "الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، من جمع بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات، بما في ذلك مستلزمات النظافة، من معبر كرم أبو سالم، إلا أن الشحنات أفرغت قبل وصول الشاحنات إلى وجهتها".وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن "الوقود دخل عبر المعبر ذاته، لكن السلطات الإسرائيلية تسمح بمتوسط يقارب 150 ألف لتر يوميًا، وهو ما يبقى أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمليات المنقذة للحياة".وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال افتتاح متحف الكنيست الجديد في القدس، بالموقع الذي احتضن البرلمان الإسرائيلي بين عامي 1950 و1966.وشدد نتنياهو على أن "الانتصارات التي تحققها إسرائيل تبرهن على قوة وجودها واستقلالها في عاصمتها الأبدية القدس"، بحسب تعبيره، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 153 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

