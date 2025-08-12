عربي
الأمم المتحدة في نداء عاجل: أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة
الأمم المتحدة في نداء عاجل: أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة
دعا مسؤولون إنسانيون بالأمم المتحدة، إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية، منذ اندلاع الحرب على القطاع،... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
الأمم المتحدة في نداء عاجل: أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة

دعا مسؤولون إنسانيون بالأمم المتحدة، إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية، منذ اندلاع الحرب على القطاع، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن شركاءه الإغاثيين في غزة وصفوا تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "محطة مدمرة تُخجل العالم وتستدعي تحركًا عاجلًا طال انتظاره".
وأضاف "أوتشا" أن "الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، من جمع بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات، بما في ذلك مستلزمات النظافة، من معبر كرم أبو سالم، إلا أن الشحنات أفرغت قبل وصول الشاحنات إلى وجهتها".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
وزير الخارجية الإيراني: عندما تنتهي مآساة غزة سيتذكر العالم تواطؤ الحكومات الغربية
05:49 GMT
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن "الوقود دخل عبر المعبر ذاته، لكن السلطات الإسرائيلية تسمح بمتوسط يقارب 150 ألف لتر يوميًا، وهو ما يبقى أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمليات المنقذة للحياة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح في وقت سابق من يوم أمس، بأن "إسرائيل تقترب من نهاية حربها في غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات لدحر ما وصفه بـ"فلول المحور الإيراني" وتحرير جميع المحتجزين، على حد قوله.
وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال افتتاح متحف الكنيست الجديد في القدس، بالموقع الذي احتضن البرلمان الإسرائيلي بين عامي 1950 و1966.
وشدد نتنياهو على أن "الانتصارات التي تحققها إسرائيل تبرهن على قوة وجودها واستقلالها في عاصمتها الأبدية القدس"، بحسب تعبيره، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
إسرائيل تدرس إلغاء خطة احتلال غزة مقابل تنازلات من "حماس"
أمس, 23:28 GMT
وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 153 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.
