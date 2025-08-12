عربي
وزير الخارجية الإيراني: عندما تنتهي مآساة غزة سيتذكر العالم تواطؤ الحكومات الغربية
وزير الخارجية الإيراني: عندما تنتهي مآساة غزة سيتذكر العالم تواطؤ الحكومات الغربية
وزير الخارجية الإيراني: عندما تنتهي مآساة غزة سيتذكر العالم تواطؤ الحكومات الغربية

05:49 GMT 12.08.2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة "بريكس" المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن "اغتيال إسرائيل لعدد من الصحفيين الفلسطينيين البارزين عمل يعكس هلع كيان معزول ومكروه ينهار تدريجيًا".
وتساءل عراقجي، تعليقا على مقتل 6 صحفيين فلسطينيين بغزة، بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع: "أهذا دليل قوة أم علامة رعب لكيان منبوذ عالميا يسير نحو السقوط؟"، مؤكدا أنه "عندما تنتهي هذه المآسي، سيتذكر العالم تواطؤ الحكومات الغربية، وصمتها المخزي سيبقى مدويًا".
وكانت شبكة "الجزيرة" القطرية، أفادت مساء أول أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.
وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
عبد الباري عطوان: إسرائيل اغتالت أنس الشريف لإسكات صوته العربي والعالمي
أمس, 18:21 GMT
بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي نفسه الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أول أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.
