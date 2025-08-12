https://sarabic.ae/20250812/وزير-الخارجية-الإيراني-عندما-تنتهي-مآساة-غزة-سيتذكر-العالم-تواطؤ-الحكومات-الغربية-1103623608.html
وزير الخارجية الإيراني: عندما تنتهي مآساة غزة سيتذكر العالم تواطؤ الحكومات الغربية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن "اغتيال إسرائيل لعدد من الصحفيين الفلسطينيين البارزين عمل يعكس هلع كيان معزول ومكروه ينهار تدريجيًا".
وتساءل عراقجي، تعليقا على مقتل 6 صحفيين فلسطينيين بغزة، بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع: "أهذا دليل قوة أم علامة رعب لكيان منبوذ عالميا يسير نحو السقوط؟"، مؤكدا أنه "عندما تنتهي هذه المآسي، سيتذكر العالم تواطؤ الحكومات الغربية، وصمتها المخزي سيبقى مدويًا".وكانت شبكة "الجزيرة" القطرية، أفادت مساء أول أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي نفسه الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أول أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن "اغتيال إسرائيل لعدد من الصحفيين الفلسطينيين البارزين عمل يعكس هلع كيان معزول ومكروه ينهار تدريجيًا".
وتساءل عراقجي، تعليقا على مقتل 6 صحفيين فلسطينيين بغزة، بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع: "أهذا دليل قوة أم علامة رعب لكيان منبوذ عالميا يسير نحو السقوط؟"، مؤكدا أنه "عندما تنتهي هذه المآسي، سيتذكر العالم تواطؤ الحكومات الغربية، وصمتها المخزي سيبقى مدويًا".
وكانت شبكة "الجزيرة" القطرية، أفادت مساء أول أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة
، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.
وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".
بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي نفسه الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي
مساء أول أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.