إعلام: الجيش الإسرائيلي سيعرض خطة لاحتلال غزة تتضمن تجنيد ربع مليون جندي وإجلاء سكانها
إعلام: الجيش الإسرائيلي سيعرض خطة لاحتلال غزة تتضمن تجنيد ربع مليون جندي وإجلاء سكانها
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقديم خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة، خلال أسبوعين، تتضمن تعبئة نحو 250 ألف جندي احتياطي، وفرض
وتركّز الخطة على مدينة غزة والمعسكرات الكبرى، مع مراعاة الحفاظ على حياة المحتجزين و"تقليل الأضرار على مكانة إسرائيل الدولية، وسط إدراك لتراجع الشرعية الدولية للعملية باستثناء الدعم الأمريكي"، وفقا لتقرير من القناة 12 الإسرائيلية.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مركز ثقل حركة حماس الفلسطينية في مدينة غزة، مشيرًا إلى أن "أغلبية الوزراء رفضوا الاكتفاء بتطويق المعاقل أو شن غارات محددة، معتبرين أن ذلك لن يحقق النصر أو يضمن إطلاق المحتجزين".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقديم خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة، خلال أسبوعين، تتضمن تعبئة نحو 250 ألف جندي احتياطي، وفرض تطويق كامل على مدينة غزة، وإنشاء "مناطق إنسانية" محمية تضم 12 محطة لتوزيع المساعدات، تمهيدا لإخلاء المدنيين والسيطرة على المعاقل المركزية لحركة حماس الفلسطينية.
وتركّز الخطة على مدينة غزة والمعسكرات الكبرى، مع مراعاة الحفاظ على حياة المحتجزين و"تقليل الأضرار على مكانة إسرائيل الدولية، وسط إدراك لتراجع الشرعية الدولية للعملية باستثناء الدعم الأمريكي"، وفقا لتقرير من القناة
12 الإسرائيلية.
وتشمل المراحل الأولى عزل المدينة وقطع طرق الإمداد، يليها إخراج منظم للمدنيين، ثم اقتحام وتطهير المناطق المتبقية من الفصائل المسلحة، مع احتمال توسيع العمليات إلى المخيمات المركزية.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مركز ثقل حركة حماس الفلسطينية في مدينة غزة، مشيرًا إلى أن "أغلبية الوزراء رفضوا الاكتفاء بتطويق المعاقل أو شن غارات محددة، معتبرين أن ذلك لن يحقق النصر أو يضمن إطلاق المحتجزين".
وشدد نتنياهو على "تسريع الجدول الزمني للسيطرة على غزة لإنهاء الحرب سريعا، مع الإبقاء على المجال مفتوحا أمام المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى قبل تفعيل العملية بكامل قوتها".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".
وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".
وأمر الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرًا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".
وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة
وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".