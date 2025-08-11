https://sarabic.ae/20250811/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-سيعرض-خطة-لاحتلال-غزة-تتضمن-تجنيد-ربع-مليون-جندي-وإجلاء-سكانها-1103590704.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي سيعرض خطة لاحتلال غزة تتضمن تجنيد ربع مليون جندي وإجلاء سكانها

إعلام: الجيش الإسرائيلي سيعرض خطة لاحتلال غزة تتضمن تجنيد ربع مليون جندي وإجلاء سكانها

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقديم خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة، خلال أسبوعين، تتضمن تعبئة نحو 250 ألف جندي احتياطي، وفرض... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

وتركّز الخطة على مدينة غزة والمعسكرات الكبرى، مع مراعاة الحفاظ على حياة المحتجزين و"تقليل الأضرار على مكانة إسرائيل الدولية، وسط إدراك لتراجع الشرعية الدولية للعملية باستثناء الدعم الأمريكي"، وفقا لتقرير من القناة 12 الإسرائيلية.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مركز ثقل حركة حماس الفلسطينية في مدينة غزة، مشيرًا إلى أن "أغلبية الوزراء رفضوا الاكتفاء بتطويق المعاقل أو شن غارات محددة، معتبرين أن ذلك لن يحقق النصر أو يضمن إطلاق المحتجزين".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".

