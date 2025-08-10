https://sarabic.ae/20250810/نتنياهو-يهاتف-ترامب-لبحث-صفقة-شاملة-لإنهاء-الحرب-في-غزة-1103584661.html

نتنياهو يهاتف ترامب لبحث "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة

نتنياهو يهاتف ترامب لبحث "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول خلاله خطط إسرائيل للسيطرة على معاقل حركة "حماس"... 10.08.2025

وبحسب بيان صادرعن مكتب رئيس الوزراء، أعرب نتنياهو عن شكره لترامب على دعمه المستمر لإسرائيل منذ بداية الصراع.وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو أعطى "الضوء الأخضر" للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمناقشة "صفقة شاملة" تهدف إلى إنهاء الحرب، تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف القتال. وأوضحت الهيئة أن هذا التفويض يتيح لويتكوف طرح المقترح خلال مفاوضاته مع الوسيطين القطري والمصري.وقال نتنياهو، إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفا أن "شروط حماس من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأمر الجيش بالسيطرة على المعاقل الأخيرة لحماس وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أنه بلاده سوف تفاجئ حماس بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها.

