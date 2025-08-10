مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-هدف-إسرائيل-هو-قتل-الفلسطينيين-في-غزة-1103578253.html
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب فلسطين في مجلس الأمن الدولي، رياض منصور، اليوم الأحد، على ضرورة التحرك الآن من أجل وقف "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T16:46+0000
2025-08-10T16:46+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102865/11/1028651108_0:0:5400:3038_1920x0_80_0_0_e57b6d59fcd149f167a6a1466958ed2d.jpg
وقال منصور، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن، إن "هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة"، مؤكدا أنها "تسعى لتعزيز سيطرتها العسكرية على غزة ليس لإنهاء حكم حماس بل لمنع إقامة دولة فلسطينية".وأضاف أن "إسرائيل لا تشعر بالقلق إزاء مصير الرهائن في غزة"، متابعا: "قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال غزة يؤكد أنها لا تشعر بالقلق إزاء مصير الرهائن في القطاع".وشدد المندوب الفلسطيني على "ضرورة عدم الاكتفاء بإدانة الخطط غير القانونية وغير الأخلاقية لاحتلال غزة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو صرح بأن "هدف إسرائيل في قطاع غزة هو نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية لا تقودها الحركة أو السلطة الفلسطينية".وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل لا تريد الاحتفاظ بالقطاع ولا تريد أن تحكمه وستقيم مناطق آمنة لسكان غزة لينتقلوا إليها".وأضاف: "من المفترض أن تكون العملية العسكرية قصيرة لإنهاء الحرب، ولا أستطيع تقديم جدول زمني أو تفاصيل دقيقة. نهدف إلى الحفاظ على إطار زمني سريع للعمليات العسكرية في غزة".وتابع نتنياهو أن "ليس لدى إسرائيل إلا أن تكمل المهمة" العسكرية في ضوء رفض حماس إلقاء سلاحها"، مردفا: "لا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة والقضاء على حماس".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "عرض على الفلسطينيين دولة في كثير من المرات"، مؤكدا أنهم "رفضوها ورفضوا كثيرا من العروض".وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد وافق، الجمعة الماضية، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
https://sarabic.ae/20250810/متظاهرون-يقتحمون-استديو-قناة-إسرائيلية-احتجاجا-على-حرب-غزة-فيديو-1103561664.html
https://sarabic.ae/20250810/مجلس-الأمن-يناقش-قرار-إسرائيل-احتلال-غزة-وسط-إدانات-دولية-واسعة-1103577600.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102865/11/1028651108_410:0:5210:3600_1920x0_80_0_0_c99f85590681318b9fca1fb6a69215ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة

16:46 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Mark Lennihanممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور
ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
تابعنا عبر
أكد مندوب فلسطين في مجلس الأمن الدولي، رياض منصور، اليوم الأحد، على ضرورة التحرك الآن من أجل وقف "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.
وقال منصور، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن، إن "هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة"، مؤكدا أنها "تسعى لتعزيز سيطرتها العسكرية على غزة ليس لإنهاء حكم حماس بل لمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأضاف أن "إسرائيل لا تشعر بالقلق إزاء مصير الرهائن في غزة"، متابعا: "قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال غزة يؤكد أنها لا تشعر بالقلق إزاء مصير الرهائن في القطاع".
صحفيون يعملون داخل استوديو قناة تلفزيونية في تل أبيب، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
متظاهرون يقتحمون استديو قناة إسرائيلية احتجاجا على حرب غزة... فيديو
07:00 GMT
وشدد المندوب الفلسطيني على "ضرورة عدم الاكتفاء بإدانة الخطط غير القانونية وغير الأخلاقية لاحتلال غزة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو صرح بأن "هدف إسرائيل في قطاع غزة هو نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية لا تقودها الحركة أو السلطة الفلسطينية".
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل لا تريد الاحتفاظ بالقطاع ولا تريد أن تحكمه وستقيم مناطق آمنة لسكان غزة لينتقلوا إليها".
وأضاف: "من المفترض أن تكون العملية العسكرية قصيرة لإنهاء الحرب، ولا أستطيع تقديم جدول زمني أو تفاصيل دقيقة. نهدف إلى الحفاظ على إطار زمني سريع للعمليات العسكرية في غزة".
وتابع نتنياهو أن "ليس لدى إسرائيل إلا أن تكمل المهمة" العسكرية في ضوء رفض حماس إلقاء سلاحها"، مردفا: "لا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة والقضاء على حماس".
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
"كارثة إنسانية"... إدانات دولية واسعة لإسرائيل في مجلس الأمن بسبب غزة
16:13 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "عرض على الفلسطينيين دولة في كثير من المرات"، مؤكدا أنهم "رفضوها ورفضوا كثيرا من العروض".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد وافق، الجمعة الماضية، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".
وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء الأمني أقر، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتا، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала