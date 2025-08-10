https://sarabic.ae/20250810/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-هدف-إسرائيل-هو-قتل-الفلسطينيين-في-غزة-1103578253.html

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة

سبوتنيك عربي

أكد مندوب فلسطين في مجلس الأمن الدولي، رياض منصور، اليوم الأحد، على ضرورة التحرك الآن من أجل وقف "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة. 10.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-10T16:46+0000

2025-08-10T16:46+0000

2025-08-10T16:46+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102865/11/1028651108_0:0:5400:3038_1920x0_80_0_0_e57b6d59fcd149f167a6a1466958ed2d.jpg

وقال منصور، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن، إن "هدف إسرائيل هو قتل الفلسطينيين في غزة"، مؤكدا أنها "تسعى لتعزيز سيطرتها العسكرية على غزة ليس لإنهاء حكم حماس بل لمنع إقامة دولة فلسطينية".وأضاف أن "إسرائيل لا تشعر بالقلق إزاء مصير الرهائن في غزة"، متابعا: "قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال غزة يؤكد أنها لا تشعر بالقلق إزاء مصير الرهائن في القطاع".وشدد المندوب الفلسطيني على "ضرورة عدم الاكتفاء بإدانة الخطط غير القانونية وغير الأخلاقية لاحتلال غزة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو صرح بأن "هدف إسرائيل في قطاع غزة هو نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية لا تقودها الحركة أو السلطة الفلسطينية".وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل لا تريد الاحتفاظ بالقطاع ولا تريد أن تحكمه وستقيم مناطق آمنة لسكان غزة لينتقلوا إليها".وأضاف: "من المفترض أن تكون العملية العسكرية قصيرة لإنهاء الحرب، ولا أستطيع تقديم جدول زمني أو تفاصيل دقيقة. نهدف إلى الحفاظ على إطار زمني سريع للعمليات العسكرية في غزة".وتابع نتنياهو أن "ليس لدى إسرائيل إلا أن تكمل المهمة" العسكرية في ضوء رفض حماس إلقاء سلاحها"، مردفا: "لا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة والقضاء على حماس".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "عرض على الفلسطينيين دولة في كثير من المرات"، مؤكدا أنهم "رفضوها ورفضوا كثيرا من العروض".وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد وافق، الجمعة الماضية، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

https://sarabic.ae/20250810/متظاهرون-يقتحمون-استديو-قناة-إسرائيلية-احتجاجا-على-حرب-غزة-فيديو-1103561664.html

https://sarabic.ae/20250810/مجلس-الأمن-يناقش-قرار-إسرائيل-احتلال-غزة-وسط-إدانات-دولية-واسعة-1103577600.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي