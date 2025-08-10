https://sarabic.ae/20250810/نتنياهو-ستقام-منطقة-عازلة-بغزة-والتجويع-في-القطاع-سببه-حماس-1103574117.html

نتنياهو: ستقام منطقة عازلة بغزة والتجويع في القطاع سببه حماس

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن "هدف إسرائيل في قطاع غزة هو نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية لا تقودها الحركة أو...

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل لا تريد الاحتفاظ بالقطاع ولا تريد أن تحكمه وستقيم مناطق آمنة لسكان غزة لينتقلوا إليها".وأضاف: "من المفترض أن تكون العملية العسكرية قصيرة لإنهاء الحرب، ولا أستطيع تقديم جدول زمني أو تفاصيل دقيقة. نهدف إلى الحفاظ على إطار زمني سريع للعمليات العسكرية في غزة".وتابع نتنياهو أن "ليس لدى إسرائيل إلا أن تكمل المهمة" العسكرية في ضوء رفض حماس إلقاء سلاحها"، مردفا: "لا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة والقضاء على حماس".وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "عرض على الفلسطينيين دولة في كثير من المرات"، مؤكدا أنهم "رفضوها ورفضوا كثيرا من العروض".لكنه اتهم حماس بأنها قامت "بنهب المساعدات وتسببت في الأزمة". كما وجه اتهاماً للأمم المتحدة بأنها "كانت ترفض توزيع المساعدات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم".وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد وافق، الجمعة الماضية، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء الأمني أقر، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتا، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

