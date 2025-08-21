عربي
لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي فقط إذا تم حل جميع القضايا التي تتطلب مناقشات رفيعة المستوى
مصر ترسل قافلة مساعدات إلى غزة وإسرائيل "تتعنت" في دخولها.. فيديو
مصر ترسل قافلة مساعدات إلى غزة وإسرائيل "تتعنت" في دخولها.. فيديو
© AP Photo / Mohammed Asadشاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية، في رفح، مصر، 21 أكتوبر 2023.
تواصل مصر جهودها لدعم الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر إرسال قوافل المساعدات الإنسانية، ضمن مبادرة "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر المصري.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الخميس، من معبر رفح، بأن الفوج الثالث من القافلة الـ20 انطلق باتجاه القطاع، محملا بمساعدات غذائية وإنسانية أساسية، ولكن القوات الإسرائيلية تتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة عبر معبر رفح.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تواصل فرض حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء إلى الفلسطينيين في غزة، ما فاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق في القطاع.
وتتضمن القوافل المصرية كميات من الزيت والأرز والسكر والدقيق، إلى جانب المعلبات والمواد الغذائية الأخرى، التي جرى تجهيزها مسبقا في مراكز لوجستية خصصت لهذا الغرض.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديو
أمس, 14:53 GMT
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.
ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.
وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.
يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
