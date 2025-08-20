بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250820/بن-غفير-يجبر-أسرى-فلسطينيين-على-مشاهدة-لقطات-من-دمار-غزة-فيديو-1103963176.html
بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديو
بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بتعليق صور الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على جدران السجون، لإجبار الأسرى... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T14:53+0000
2025-08-20T14:53+0000
إسرائيل
العالم
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091822525_0:0:1084:609_1920x0_80_0_0_e8b36b6eaa9f25054104ebf5b11b633a.jpg
وتداول إعلاميون إسرائيليون مقطع فيديو لبن غفير خلال زيارته لأحد السجون الإسرائيلية وهو يشير إلى صور الدمار المعلقة على الجدران، مرددا: "هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم".ويشار إلى أن خطوة بن غفير تأتي بعد أيام من اقتحامه لزنزانة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المعتقل منذ العام 2002 في سجن ريمون الإسرائيلي.وخلال الحوار، هدد بن غفير البرغوثي قائلا: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا".وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد حمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، منددة بالانتهاكات التي يتعرضون لها.وأدانت الوزارة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لأقسام العزل في سجن "ريمون"، وتهديده المباشر للبرغوثي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس، ووصفت ما قام به بن غفير بأنه "استفزاز غير مسبوق" و"إرهاب دولة منظم" يأتي في سياق الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وضم.وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذا التهديد "بكل جدية" مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المختصة، داعية إلى تدخل عاجل وفاعل لحماية الأسرى من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم.وكانت وسائل إعلام إسرائيلي نشرت في وقت سابق اليوم، فيديو لبن غفير الذي التقى مروان البرغوثي في قسم معزول في سجنه وقال له إن من يعبث مع شعب إسرائيل سوف يمحى.
https://sarabic.ae/20250814/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-مسؤولة-عن-حياة-مروان-البرغوثي-بعد-اقتحام-بن-غفير-لزنزانته-وتهديده-1103739859.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091822525_10:0:971:721_1920x0_80_0_0_26dc7594f96fa778696b994c2f83e180.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديو

14:53 GMT 20.08.2025
© AP Photo / Gil Cohen-Magenوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
تابعنا عبر
قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بتعليق صور الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على جدران السجون، لإجبار الأسرى الفلسطينيين على مشاهدتها.
وتداول إعلاميون إسرائيليون مقطع فيديو لبن غفير خلال زيارته لأحد السجون الإسرائيلية وهو يشير إلى صور الدمار المعلقة على الجدران، مرددا: "هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم".
ويشار إلى أن خطوة بن غفير تأتي بعد أيام من اقتحامه لزنزانة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المعتقل منذ العام 2002 في سجن ريمون الإسرائيلي.
وخلال الحوار، هدد بن غفير البرغوثي قائلا: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مسؤولة عن حياة مروان البرغوثي بعد اقتحام بن غفير لزنزانته وتهديده
14 أغسطس, 20:53 GMT
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد حمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، منددة بالانتهاكات التي يتعرضون لها.
وأدانت الوزارة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لأقسام العزل في سجن "ريمون"، وتهديده المباشر للبرغوثي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس، ووصفت ما قام به بن غفير بأنه "استفزاز غير مسبوق" و"إرهاب دولة منظم" يأتي في سياق الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وضم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذا التهديد "بكل جدية" مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المختصة، داعية إلى تدخل عاجل وفاعل لحماية الأسرى من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلي نشرت في وقت سابق اليوم، فيديو لبن غفير الذي التقى مروان البرغوثي في قسم معزول في سجنه وقال له إن من يعبث مع شعب إسرائيل سوف يمحى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала