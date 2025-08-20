https://sarabic.ae/20250820/بن-غفير-يجبر-أسرى-فلسطينيين-على-مشاهدة-لقطات-من-دمار-غزة-فيديو-1103963176.html
بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديو
قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بتعليق صور الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على جدران السجون، لإجبار الأسرى
وتداول إعلاميون إسرائيليون مقطع فيديو لبن غفير خلال زيارته لأحد السجون الإسرائيلية وهو يشير إلى صور الدمار المعلقة على الجدران، مرددا: "هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم".ويشار إلى أن خطوة بن غفير تأتي بعد أيام من اقتحامه لزنزانة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المعتقل منذ العام 2002 في سجن ريمون الإسرائيلي.وخلال الحوار، هدد بن غفير البرغوثي قائلا: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا".وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد حمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، منددة بالانتهاكات التي يتعرضون لها.وأدانت الوزارة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لأقسام العزل في سجن "ريمون"، وتهديده المباشر للبرغوثي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس، ووصفت ما قام به بن غفير بأنه "استفزاز غير مسبوق" و"إرهاب دولة منظم" يأتي في سياق الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وضم.وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذا التهديد "بكل جدية" مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المختصة، داعية إلى تدخل عاجل وفاعل لحماية الأسرى من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم.وكانت وسائل إعلام إسرائيلي نشرت في وقت سابق اليوم، فيديو لبن غفير الذي التقى مروان البرغوثي في قسم معزول في سجنه وقال له إن من يعبث مع شعب إسرائيل سوف يمحى.
بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديو
قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بتعليق صور الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على جدران السجون، لإجبار الأسرى الفلسطينيين على مشاهدتها.
وتداول إعلاميون إسرائيليون مقطع فيديو لبن غفير خلال زيارته لأحد السجون الإسرائيلية وهو يشير إلى صور الدمار المعلقة على الجدران، مرددا: "هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم".
ويشار إلى أن خطوة بن غفير تأتي بعد أيام من اقتحامه لزنزانة القيادي الفلسطيني
مروان البرغوثي، المعتقل منذ العام 2002 في سجن ريمون الإسرائيلي.
وخلال الحوار، هدد بن غفير البرغوثي قائلا: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا".
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد حمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، منددة بالانتهاكات التي يتعرضون لها.
وأدانت الوزارة اقتحام وزير الأمن القومي
الإسرائيلي لأقسام العزل في سجن "ريمون"، وتهديده المباشر للبرغوثي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس، ووصفت ما قام به بن غفير بأنه "استفزاز غير مسبوق" و"إرهاب دولة منظم" يأتي في سياق الجرائم
التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وضم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذا التهديد "بكل جدية" مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المختصة، داعية إلى تدخل عاجل وفاعل لحماية الأسرى من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلي نشرت في وقت سابق اليوم، فيديو لبن غفير الذي التقى مروان البرغوثي في قسم معزول في سجنه وقال له إن من يعبث مع شعب إسرائيل
سوف يمحى.