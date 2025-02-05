https://sarabic.ae/20250205/فعاليات-اليوم-الثاني-من-مؤتمر-الشرق-الأوسط-الرابع-عشر-لنادي-فالداي-1097490550.html

البرغوثي بشأن خطط ترامب لسكان غزة: بدلا من جائزة السلام سيحصل على "لقب مجرم الحرب"

البرغوثي بشأن خطط ترامب لسكان غزة: بدلا من جائزة السلام سيحصل على "لقب مجرم الحرب"

سبوتنيك عربي

يرى رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة غير واقعية، وبدلا من جائزة السلام سيحصل على "لقب مجرم... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T09:35+0000

2025-02-05T09:35+0000

2025-02-05T11:03+0000

روسيا

الشرق الاوسط

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وقال البرغوثي في ​​حديث مع الصحافيين على هامش مؤتمر نادي فالداي حول الشرق الأوسط: "أعتقد أن الجميع صدموا بتصريحات دونالد ترامب، وهذا بالضبط ما ناقشناه في الجلسة، لأن ما يدعو إليه ترامب هو التطهير العرقي، والتطهير العرقي جريمة حرب، وإذا كان ترامب يتوقع أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، فسيتم وصفه بأنه مجرم حرب".وبحسب قوله فإن الفلسطينيين والدول الإسلامية لن يوافقوا أبدا على مقترحات الرئيس الأميركي.وتابع: "هذا اقتراح غير واقعي تماما. نحن الفلسطينيون لن نوافق على هذا أبدا ولن نترك أرضنا أبدا".وبحسب السياسي فإن ترامب لا يستكشف قطاع غزة فحسب، بل يريد أيضًا وضع يديه على حقول النفط والغاز في القطاع.وعقدت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي "فالداي" الدولي للمناقشة ومعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزةقيادات "حماس" ترد على تصريحات ترامب بشأن الرغبة في السيطرة على قطاع غزة

https://sarabic.ae/20250205/الرئيس-الفلسطيني-يرد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-سيطرة-أمريكا-على-قطاع-غزة-1097493443.html

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اليوم الثاني من مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي "فالداي" سبوتنيك عربي اليوم الثاني من مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي "فالداي" 2025-02-05T09:35+0000 true PT85M33S

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