الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مسؤولة عن حياة مروان البرغوثي بعد اقتحام بن غفير لزنزانته وتهديده
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مسؤولة عن حياة مروان البرغوثي بعد اقتحام بن غفير لزنزانته وتهديده
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، منددة... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
وأدانت الوزارة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لأقسام العزل في سجن "ريمون"، وتهديده المباشر للبرغوثي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس.وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذا التهديد "بكل جدية" مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المختصة، داعية إلى تدخل عاجل وفاعل لحماية الأسرى من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم.وكانت وسائل إعلام إسرائيلي نشرت في وقت سابق اليوم، فيديو لبن غفير الذي التقى مروان البرغوثي في قسم معزول في سجنه وقال له إن من يعبث مع شعب إسرائيل سوف يمحى
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مسؤولة عن حياة مروان البرغوثي بعد اقتحام بن غفير لزنزانته وتهديده
20:53 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 20:56 GMT 14.08.2025)
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، منددة بالانتهاكات التي يتعرضون لها.
وأدانت الوزارة اقتحام وزير الأمن القومي
الإسرائيلي إيتمار بن غفير لأقسام العزل في سجن "ريمون"، وتهديده المباشر للبرغوثي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس.
ووصفت الخارجية الفلسطينية ما قام به بن غفير بأنه "استفزاز غير مسبوق" و"إرهاب دولة منظم" يأتي في سياق الجرائم
التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وضم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذا التهديد "بكل جدية" مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المختصة، داعية إلى تدخل عاجل وفاعل لحماية الأسرى من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلي نشرت في وقت سابق اليوم، فيديو لبن غفير الذي التقى مروان البرغوثي في قسم معزول في سجنه وقال له إن من يعبث مع شعب إسرائيل
سوف يمحى