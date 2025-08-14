الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مسؤولة عن حياة مروان البرغوثي بعد اقتحام بن غفير لزنزانته وتهديده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250814/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-مسؤولة-عن-حياة-مروان-البرغوثي-بعد-اقتحام-بن-غفير-لزنزانته-وتهديده-1103739859.html
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مسؤولة عن حياة مروان البرغوثي بعد اقتحام بن غفير لزنزانته وتهديده
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مسؤولة عن حياة مروان البرغوثي بعد اقتحام بن غفير لزنزانته وتهديده
سبوتنيك عربي
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، منددة... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T20:53+0000
2025-08-14T20:56+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091822525_0:0:1084:609_1920x0_80_0_0_e8b36b6eaa9f25054104ebf5b11b633a.jpg
وأدانت الوزارة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لأقسام العزل في سجن "ريمون"، وتهديده المباشر للبرغوثي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس.وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذا التهديد "بكل جدية" مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المختصة، داعية إلى تدخل عاجل وفاعل لحماية الأسرى من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم.وكانت وسائل إعلام إسرائيلي نشرت في وقت سابق اليوم، فيديو لبن غفير الذي التقى مروان البرغوثي في قسم معزول في سجنه وقال له إن من يعبث مع شعب إسرائيل سوف يمحى
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091822525_10:0:971:721_1920x0_80_0_0_26dc7594f96fa778696b994c2f83e180.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مسؤولة عن حياة مروان البرغوثي بعد اقتحام بن غفير لزنزانته وتهديده

20:53 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 20:56 GMT 14.08.2025)
© AP Photo / Gil Cohen-Magenوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
تابعنا عبر
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، منددة بالانتهاكات التي يتعرضون لها.
وأدانت الوزارة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لأقسام العزل في سجن "ريمون"، وتهديده المباشر للبرغوثي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس.
ووصفت الخارجية الفلسطينية ما قام به بن غفير بأنه "استفزاز غير مسبوق" و"إرهاب دولة منظم" يأتي في سياق الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وضم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستتابع هذا التهديد "بكل جدية" مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المختصة، داعية إلى تدخل عاجل وفاعل لحماية الأسرى من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلي نشرت في وقت سابق اليوم، فيديو لبن غفير الذي التقى مروان البرغوثي في قسم معزول في سجنه وقال له إن من يعبث مع شعب إسرائيل سوف يمحى
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала