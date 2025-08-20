https://sarabic.ae/20250820/محافظ-الخليل-لـسبوتنيك-مخطط-إي-1-الاستيطاني-يقضي-على-إمكانية-إقامة-دولة-فلسطينية-متصلة-جغرافيا-1103965468.html

محافظ الخليل لـ"سبوتنيك": مخطط "إي 1" الاستيطاني يقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا

محافظ الخليل لـ"سبوتنيك": مخطط "إي 1" الاستيطاني يقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا

حذر محافظ الخليل، خالد دودين، من التداعيات الخطيرة للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي المعروف باسم "E1"، والذي وافقت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً. 20.08.2025, سبوتنيك عربي

مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل

وأشار دودين في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" إلى أن هذه الخطة عبارة عن "خط استيطاني" يبدأ من منطقة القدس حتى البحر الميت"، وتهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل، مؤكدًا أن هذا الإجراء الخطير يأتي تمهيداً لخلق كانتونات ومناطق معزولة في كافة أنحاء الضفة الغربية، مما يقضي على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.وقال المحافظ إن إسرائيل في سباق مع الزمن، رابطًا بين تسريع وتيرة الاستيطان والقرارات الأخيرة لبعض الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، مضيفًا أن هذا الاعتراف "سبب حالة استنفار لدى الاحتلال لزيادة وتيرة السرطان الاستيطاني في كل أنحاء الضفة الغربية".وأضاف دودين أن الهدف من هذه الممارسات هو خلق واقع على الأرض يحول دون قيام الدولة الفلسطينية. ومضى قائلًا: "في اللحظة التي سيعترف فيها العالم بدولة فلسطينية، سيكونون قد أعدموا فكرة بناء هذه الدولة على الأرض، كونهم قطعوا الضفة الغربية وقطعوا أوصالها".وفيما يتعلق بالوضع الاستيطاني في محافظة الخليل على وجه الخصوص، أكد المحافظ أنه منذ بداية هذا العام تم إنشاء 20 مستوطنة في محافظة الخليل فقط، وهذا يفوق عدد المستوطنات التي بنيت منذ عام 1967.ودعا دودين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز مجرد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واستطرد: "المطلوب الآن ليس مجرد الاعتراف أو الوعود بالاعتراف، بل موقف دولي أكثر صرامة وقوة". واستشهد بالتحرك الدولي الذي ساهم في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا كنموذج لما يجب القيام به.وفي ختام حديثه، قال محافظ الخليل: "إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه، لن تكون هناك إمكانية ولا حتى أمل لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967".ووجه الشكر لروسيا على "موقفها الثابت" ودعمها للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكداً أن روسيا كانت من أوائل الدول التي دعمت هذا الحق.ووافقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على خطة البناء "إي 1" في مستوطنة معاليه أدوميم، لفصل الضفة الغربية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، بشكل نهائي، على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يضم بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من مدينة القدس.وأكدت الصحيفة أنه تمت الموافقة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في مستوطنة "عسائيل" قرب جبل الخليل، وتشمل بناء 342 وحدة سكنية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن تشكل هذه الخطوة الخطير انتقادات حادة لتل أبيب حول العالم، خاصة وأنها خطوة تقوض فرصة حل الدولتين.والأسبوع الماضي، أعلن الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطط إقامة مستوطنات جديدة ضمن "مشروع إي 1"، الهادف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لقيام دولة فلسطينية.وقال سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المستهدفة: "بعد 20 عاماً من التأجيل والضغوط، نعلن اليوم أن القيد قد كُسر، وأن برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس قد انطلق"، مؤكدا أن الخطة "ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية".وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، معلنا أن نتنياهو "يعمل على إدخال مليون مستوطن جديد" إلى الضفة الغربية التي وصفها بأنها "جزء لا يتجزأ من سيادة إسرائيل".يشار إلى أن الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، من خلال تمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية.وتشير التقارير إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين، وتم تدمير مزارع ومنازل، وقطع المياه والكهرباء عن التجمعات السكنية الفلسطينية.ووفق منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، بينها "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" إضافة إلى تقارير الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من اعتداءات المستوطنين تمر من دون محاسبة.

