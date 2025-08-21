https://sarabic.ae/20250821/الهباش-لـسبوتنيك-السلطة-الفلسطينية-جاهزة-لتولي-مسؤولياتها-في-قطاع-غزة-1103979973.html
الهباش لـ"سبوتنيك": السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة
الهباش لـ"سبوتنيك": السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة مثل الضفة الغربية ولكن إسرائيل ترفض ذلك لمنع وحدة الأراضي... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
القاهرة- سبوتنيك. قال الهباش في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، باعتبار أن هذا جزء من واجبنا الوطني ومسؤولياتنا القانونية على قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية".كما أكد أنه حتى الآن لم يتم اختيار تشكيل اللجنة المؤقتة المقترحة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.وأضاف: "كل التركيز الآن على وقف الحرب أولا، والخطوات التالية هي شديدة السهولة".
الهباش لـ"سبوتنيك": السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة مثل الضفة الغربية ولكن إسرائيل ترفض ذلك لمنع وحدة الأراضي الفلسطينية.
القاهرة- سبوتنيك. قال الهباش في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، باعتبار أن هذا جزء من واجبنا الوطني ومسؤولياتنا القانونية على قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية".
وتابع: "ما منعنا من ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد للسلطة الفلسطينية أن تبسط سيطرتها على قطاع غزة، لأنه لا يريد وحدة الأرض الفلسطينية".
كما أكد أنه حتى الآن لم يتم اختيار تشكيل اللجنة المؤقتة المقترحة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
وأضاف: "كل التركيز الآن على وقف الحرب أولا، والخطوات التالية هي شديدة السهولة".
وفي وقت سابق، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة الهجوم على مدينة غزة وأطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".
ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان"، فإنه من المتوقع تعبئة قوات الاحتياط.
وأُطلق على العملية اسم "عربات جدعون 2"، ونقلت "كان" عن الوزير قوله: "مع اكتمال هذه العملية، سيتغير مظهر غزة ولن تعود كما كانت".