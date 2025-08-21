عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250821/الهباش-لـسبوتنيك-السلطة-الفلسطينية-جاهزة-لتولي-مسؤولياتها-في-قطاع-غزة-1103979973.html
الهباش لـ"سبوتنيك": السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة
الهباش لـ"سبوتنيك": السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة مثل الضفة الغربية ولكن إسرائيل ترفض ذلك لمنع وحدة الأراضي... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T08:08+0000
2025-08-21T08:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102098/94/1020989446_0:168:3093:1908_1920x0_80_0_0_a7bea2dda6a79f21eb3ddd4e1e53d353.jpg
القاهرة- سبوتنيك. قال الهباش في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، باعتبار أن هذا جزء من واجبنا الوطني ومسؤولياتنا القانونية على قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية".كما أكد أنه حتى الآن لم يتم اختيار تشكيل اللجنة المؤقتة المقترحة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.وأضاف: "كل التركيز الآن على وقف الحرب أولا، والخطوات التالية هي شديدة السهولة". وفي وقت سابق، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة الهجوم على مدينة غزة وأطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية". وأُطلق على العملية اسم "عربات جدعون 2"، ونقلت "كان" عن الوزير قوله: "مع اكتمال هذه العملية، سيتغير مظهر غزة ولن تعود كما كانت"."عربات جدعون 2".. وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على عميلة السيطرة على غزة
https://sarabic.ae/20250821/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-توسيع-الاستيطان-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-يدمر-حل-الدولتين-1103978643.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102098/94/1020989446_163:0:2931:2076_1920x0_80_0_0_d165db0384a267b4a5ef7c96a07011f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, تقارير سبوتنيك

الهباش لـ"سبوتنيك": السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة

08:08 GMT 21.08.2025
© AP Photo / Mohamad Torokman رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Mohamad Torokman
تابعنا عبر
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة مثل الضفة الغربية ولكن إسرائيل ترفض ذلك لمنع وحدة الأراضي الفلسطينية.
القاهرة- سبوتنيك. قال الهباش في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، باعتبار أن هذا جزء من واجبنا الوطني ومسؤولياتنا القانونية على قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية".

وتابع: "ما منعنا من ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد للسلطة الفلسطينية أن تبسط سيطرتها على قطاع غزة، لأنه لا يريد وحدة الأرض الفلسطينية".

كما أكد أنه حتى الآن لم يتم اختيار تشكيل اللجنة المؤقتة المقترحة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
وأضاف: "كل التركيز الآن على وقف الحرب أولا، والخطوات التالية هي شديدة السهولة".
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني: توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يدمر حل الدولتين
06:28 GMT
وفي وقت سابق، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة الهجوم على مدينة غزة وأطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان"، فإنه من المتوقع تعبئة قوات الاحتياط.

وأُطلق على العملية اسم "عربات جدعون 2"، ونقلت "كان" عن الوزير قوله: "مع اكتمال هذه العملية، سيتغير مظهر غزة ولن تعود كما كانت".
"عربات جدعون 2".. وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على عميلة السيطرة على غزة
