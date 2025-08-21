https://sarabic.ae/20250821/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-توسيع-الاستيطان-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-يدمر-حل-الدولتين-1103978643.html

مستشار الرئيس الفلسطيني: توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يدمر حل الدولتين

مستشار الرئيس الفلسطيني: توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يدمر حل الدولتين

حذر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية من شأنه تدمير فكرة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

القاهرة- سبوتنيك. قال الهباش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، وتعليقًا على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على المخطط الاستيطاني (إي 1) بين مستوطنة معاليه أدوميم شرق الضفة الغربية ومدينة القدس: "كل الاستيطان الإسرائيلي القديم والجديد غير شرعي وغير قانوني، ويدمر فكرة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين".وأضاف: "على إسرائيل أن تختار، إما حل دولة واحدة ديمقراطية، دولة كل المواطنين، أو حل الدولتين الذي يعني انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها عام 1967 وتفكيك كل البؤر والمستوطنات التي أقامتها منذ ذلك العام حتى الآن".وقال الهباش في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إن "الرئيس محمود عباس حريص على المشاركة في القمة العربية الروسية التي ستعقد في منتصف أكتوبر المقبل... نعول على القمة العربية الروسية في محورين؛ المحور الأول تمتين العلاقات الروسية العربية، والثاني هو مزيد من الزخم في دعم القضية الفلسطينية، باعتبار روسيا دولة محورية في العالم ويمكن بناء علاقة استراتيجية معها للتصدي لمحاولة احتكار القوة في العالم".أعلن وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في قوت سابق، أنه يعتزم الموافقة على مناقصات لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في مشروع مخطط شرق 1 (E1) الاستيطاني المثير للجدل، الواقع بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية، قائلاً إن هذه الخطوة “تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.

