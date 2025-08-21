مستشار الرئيس الفلسطيني: توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يدمر حل الدولتين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار الرئيس الفلسطيني: توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يدمر حل الدولتين
مستشار الرئيس الفلسطيني: توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يدمر حل الدولتين
سبوتنيك عربي
حذر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية من شأنه تدمير فكرة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T06:28+0000
2025-08-21T06:28+0000
إسرائيل
العالم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_107:0:1245:640_1920x0_80_0_0_e25f101331181dc80cebe992b20d7688.jpg
القاهرة- سبوتنيك. قال الهباش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، وتعليقًا على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على المخطط الاستيطاني (إي 1) بين مستوطنة معاليه أدوميم شرق الضفة الغربية ومدينة القدس: "كل الاستيطان الإسرائيلي القديم والجديد غير شرعي وغير قانوني، ويدمر فكرة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين".وأضاف: "على إسرائيل أن تختار، إما حل دولة واحدة ديمقراطية، دولة كل المواطنين، أو حل الدولتين الذي يعني انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها عام 1967 وتفكيك كل البؤر والمستوطنات التي أقامتها منذ ذلك العام حتى الآن".وقال الهباش في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إن "الرئيس محمود عباس حريص على المشاركة في القمة العربية الروسية التي ستعقد في منتصف أكتوبر المقبل... نعول على القمة العربية الروسية في محورين؛ المحور الأول تمتين العلاقات الروسية العربية، والثاني هو مزيد من الزخم في دعم القضية الفلسطينية، باعتبار روسيا دولة محورية في العالم ويمكن بناء علاقة استراتيجية معها للتصدي لمحاولة احتكار القوة في العالم".أعلن وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في قوت سابق، أنه يعتزم الموافقة على مناقصات لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في مشروع مخطط شرق 1 (E1) الاستيطاني المثير للجدل، الواقع بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية، قائلاً إن هذه الخطوة “تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
تابعنا عبر
حذر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية من شأنه تدمير فكرة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
القاهرة- سبوتنيك. قال الهباش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، وتعليقًا على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على المخطط الاستيطاني (إي 1) بين مستوطنة معاليه أدوميم شرق الضفة الغربية ومدينة القدس: "كل الاستيطان الإسرائيلي القديم والجديد غير شرعي وغير قانوني، ويدمر فكرة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين".

وأكد أن هذا "يجعل الأمور تتجه قسرا نحو حلول مختلفة تماما تتجاوز حل الدولتين، نحو إعلان حل الدولة الواحدة لجميع المواطنين، أو نظام فصل عنصري لا يمكن أن يقبله العالم".

وأضاف: "على إسرائيل أن تختار، إما حل دولة واحدة ديمقراطية، دولة كل المواطنين، أو حل الدولتين الذي يعني انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها عام 1967 وتفكيك كل البؤر والمستوطنات التي أقامتها منذ ذلك العام حتى الآن".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو، 14 يوليو/ تموز 2018 (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
الرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في القمة الروسية العربية بموسكو في أكتوبر
02:30 GMT
وقال الهباش في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إن "الرئيس محمود عباس حريص على المشاركة في القمة العربية الروسية التي ستعقد في منتصف أكتوبر المقبل... نعول على القمة العربية الروسية في محورين؛ المحور الأول تمتين العلاقات الروسية العربية، والثاني هو مزيد من الزخم في دعم القضية الفلسطينية، باعتبار روسيا دولة محورية في العالم ويمكن بناء علاقة استراتيجية معها للتصدي لمحاولة احتكار القوة في العالم".
أعلن وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في قوت سابق، أنه يعتزم الموافقة على مناقصات لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في مشروع مخطط شرق 1 (E1) الاستيطاني المثير للجدل، الواقع بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية، قائلاً إن هذه الخطوة “تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
