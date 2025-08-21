https://sarabic.ae/20250821/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-توسيع-الاستيطان-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-يدمر-حل-الدولتين-1103978643.html
مستشار الرئيس الفلسطيني: توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يدمر حل الدولتين
مستشار الرئيس الفلسطيني: توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يدمر حل الدولتين
سبوتنيك عربي
حذر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية من شأنه تدمير فكرة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T06:28+0000
2025-08-21T06:28+0000
2025-08-21T06:28+0000
إسرائيل
العالم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_107:0:1245:640_1920x0_80_0_0_e25f101331181dc80cebe992b20d7688.jpg
القاهرة- سبوتنيك. قال الهباش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، وتعليقًا على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على المخطط الاستيطاني (إي 1) بين مستوطنة معاليه أدوميم شرق الضفة الغربية ومدينة القدس: "كل الاستيطان الإسرائيلي القديم والجديد غير شرعي وغير قانوني، ويدمر فكرة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين".وأضاف: "على إسرائيل أن تختار، إما حل دولة واحدة ديمقراطية، دولة كل المواطنين، أو حل الدولتين الذي يعني انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها عام 1967 وتفكيك كل البؤر والمستوطنات التي أقامتها منذ ذلك العام حتى الآن".وقال الهباش في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إن "الرئيس محمود عباس حريص على المشاركة في القمة العربية الروسية التي ستعقد في منتصف أكتوبر المقبل... نعول على القمة العربية الروسية في محورين؛ المحور الأول تمتين العلاقات الروسية العربية، والثاني هو مزيد من الزخم في دعم القضية الفلسطينية، باعتبار روسيا دولة محورية في العالم ويمكن بناء علاقة استراتيجية معها للتصدي لمحاولة احتكار القوة في العالم".أعلن وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في قوت سابق، أنه يعتزم الموافقة على مناقصات لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في مشروع مخطط شرق 1 (E1) الاستيطاني المثير للجدل، الواقع بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية، قائلاً إن هذه الخطوة “تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
https://sarabic.ae/20250821/الرئيس-الفلسطيني-يعتزم-المشاركة-في-القمة-الروسية-العربية-بموسكو-في-أكتوبر-1103976654.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_250:0:1103:640_1920x0_80_0_0_4d89902a5a6b40900ae371be07c9f7b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم
مستشار الرئيس الفلسطيني: توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يدمر حل الدولتين
حذر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية من شأنه تدمير فكرة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
القاهرة- سبوتنيك. قال الهباش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، وتعليقًا على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على المخطط الاستيطاني (إي 1) بين مستوطنة معاليه أدوميم شرق الضفة الغربية ومدينة القدس: "كل الاستيطان الإسرائيلي القديم والجديد غير شرعي وغير قانوني، ويدمر فكرة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين".
وأكد أن هذا "يجعل الأمور تتجه قسرا نحو حلول مختلفة تماما تتجاوز حل الدولتين، نحو إعلان حل الدولة الواحدة لجميع المواطنين، أو نظام فصل عنصري لا يمكن أن يقبله العالم".
وأضاف: "على إسرائيل أن تختار، إما حل دولة واحدة ديمقراطية، دولة كل المواطنين، أو حل الدولتين الذي يعني انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها عام 1967 وتفكيك كل البؤر والمستوطنات التي أقامتها منذ ذلك العام حتى الآن".
وقال الهباش في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إن "الرئيس محمود عباس حريص على المشاركة في القمة العربية الروسية التي ستعقد في منتصف أكتوبر المقبل... نعول على القمة العربية الروسية في محورين؛ المحور الأول تمتين العلاقات الروسية العربية، والثاني هو مزيد من الزخم في دعم القضية الفلسطينية، باعتبار روسيا دولة محورية في العالم ويمكن بناء علاقة استراتيجية معها للتصدي لمحاولة احتكار القوة في العالم".
أعلن وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في قوت سابق، أنه يعتزم الموافقة على مناقصات لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في مشروع مخطط شرق 1 (E1) الاستيطاني المثير للجدل، الواقع بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية، قائلاً إن هذه الخطوة “تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.