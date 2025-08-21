https://sarabic.ae/20250821/الرئيس-الفلسطيني-يعتزم-المشاركة-في-القمة-الروسية-العربية-بموسكو-في-أكتوبر-1103976654.html
الرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في القمة الروسية العربية بموسكو في أكتوبر
أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الرئيس محمود عباس يخطط للمشاركة في القمة الروسية العربية المقررة في منتصف أكتوبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال الهباش في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس محمود عباس يخطط لحضور القمة الروسية – العربية، ونحن نأمل بشدة أن تسهم هذه القمة في تعزيز العلاقات بين روسيا والعالم العربي".وأضاف أن القمة ستعزز كذلك الدعم لمسار حل القضية الفلسطينية، في ظل الشراكة القوية التي تجمع روسيا بالدول العربية والإسلامية.في السياق، قال مستشار الرئيس الفلسطيني إن روسيا تقدّم دعمًا متنوعًا ومتعدد الأبعاد للشعب الفلسطيني، يشمل مجالات مالية وتقنية وزراعية وإنسانية، إضافة إلى المساعدات الطارئة.وأوضح الهباش: وذكّر الهباش بمبادرة روسيا الأخيرة التي تمثلت في إرسال 30 ألف طن من القمح إلى فلسطين، بأمر من الرئيس محمود عباس، لتوجيهها إلى قطاع غزة في ظل المجاعة المتفاقمة هناك وارتفاع أعداد الوفيات بسبب نقص الحصص الغذائية اليومية.وأضاف: "هذا مجرد مثال واحد على الدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه روسيا لفلسطين".وكان الكرملين قد أعلن في مايو/آيار الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه دعوة إلى قادة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية – العربية الأولى، المقررة في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
