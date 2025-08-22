وزير الدفاع الإسرائيلي: صادقنا على خطط الجيش لحسم المعركة ضد "حماس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الإسرائيلي: صادقنا على خطط الجيش لحسم المعركة ضد "حماس"
وزير الدفاع الإسرائيلي: صادقنا على خطط الجيش لحسم المعركة ضد "حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس الفلسطينية، مهددًا بأن "أبواب الجحيم ستفتح ما... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T06:39+0000
2025-08-22T06:59+0000
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة "حماس" في غزة، بإطلاق نار كثيف وإجلاء السكان والمناورة".وفي السياق ذاته، من المقرر أن يعقد المجلس الأمني الحكومي المصغر "الكابينت" جلسة له يوم الثلاثاء المقبل بشان هذا الأمر.وأضاف نتنياهو، في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت": "إسرائيل في مرحلة اتخاذ القرار"، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته "ببدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الأسرى، والتوصل إلى إنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبل بها إسرائيل".يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة."حماس": إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون 2" "استهتار" بجهود الوسطاءنتنياهو: نقترب من نهاية "حرب الجبهات السبع" وسنحتل غزة حتى لو قبلت "حماس" الصفقة
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس الفلسطينية، مهددًا بأن "أبواب الجحيم ستفتح ما لم توافق "حماس" على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب"، على حد قوله.
وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة "حماس" في غزة، بإطلاق نار كثيف وإجلاء السكان والمناورة".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "ستُفتح أبواب الجحيم قريبا على رؤوس قتلة ومغتصبي "حماس" في غزة، ما لم يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاحهم"، مضيفًا، بأنه "إذا لم يوافقوا، فستتحول غزة، عاصمة "حماس"، إلى رفح وبيت حانون".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
ما تداعيات موافقة إسرائيل على خطة احتلال غزة وتأثيرها على مقترح الوسطاء للهدنة؟
أمس, 17:11 GMT
وفي السياق ذاته، من المقرر أن يعقد المجلس الأمني الحكومي المصغر "الكابينت" جلسة له يوم الثلاثاء المقبل بشان هذا الأمر.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أنه وصل إلى قطاع غزة للمصادقة على الخطة العسكرية، التي عرضها عليه الجيش ووزير الدفاع، لللسيطرة على مدينة غزة و"هزيمة" حركة حماس.

وأضاف نتنياهو، في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت": "إسرائيل في مرحلة اتخاذ القرار"، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته "ببدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الأسرى، والتوصل إلى إنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبل بها إسرائيل".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
سموتريتش: احتلال غزة سينهي قصة حماس لذا يجب الاستمرار حتى النهاية
18 أغسطس, 20:29 GMT
يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
"حماس": إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون 2" "استهتار" بجهود الوسطاء
نتنياهو: نقترب من نهاية "حرب الجبهات السبع" وسنحتل غزة حتى لو قبلت "حماس" الصفقة
