وزير الدفاع الإسرائيلي: صادقنا على خطط الجيش لحسم المعركة ضد "حماس"
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس الفلسطينية، مهددًا بأن "أبواب الجحيم ستفتح ما لم توافق "حماس" على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب"، على حد قوله.
وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة "حماس" في غزة، بإطلاق نار كثيف وإجلاء السكان والمناورة".وفي السياق ذاته، من المقرر أن يعقد المجلس الأمني الحكومي المصغر "الكابينت" جلسة له يوم الثلاثاء المقبل بشان هذا الأمر.وأضاف نتنياهو، في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت": "إسرائيل في مرحلة اتخاذ القرار"، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته "ببدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الأسرى، والتوصل إلى إنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبل بها إسرائيل".يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة."حماس": إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون 2" "استهتار" بجهود الوسطاءنتنياهو: نقترب من نهاية "حرب الجبهات السبع" وسنحتل غزة حتى لو قبلت "حماس" الصفقة
وزير الدفاع الإسرائيلي: صادقنا على خطط الجيش لحسم المعركة ضد "حماس"
06:39 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 06:59 GMT 22.08.2025)
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس الفلسطينية، مهددًا بأن "أبواب الجحيم ستفتح ما لم توافق "حماس" على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب"، على حد قوله.
وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة "حماس" في غزة، بإطلاق نار كثيف وإجلاء السكان والمناورة".
وتابع الوزير الإسرائيلي: "ستُفتح أبواب الجحيم قريبا على رؤوس قتلة ومغتصبي "حماس" في غزة، ما لم يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاحهم"، مضيفًا، بأنه "إذا لم يوافقوا، فستتحول غزة، عاصمة "حماس"، إلى رفح وبيت حانون".
وفي السياق ذاته، من المقرر أن يعقد المجلس الأمني الحكومي المصغر "الكابينت" جلسة له يوم الثلاثاء المقبل بشان هذا الأمر.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أنه وصل إلى قطاع غزة للمصادقة على الخطة العسكرية، التي عرضها عليه الجيش ووزير الدفاع، لللسيطرة على مدينة غزة و"هزيمة" حركة حماس.
وأضاف نتنياهو، في تصريح نقلته صحيفة
"يديعوت أحرنوت": "إسرائيل في مرحلة اتخاذ القرار"، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته "ببدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الأسرى، والتوصل إلى إنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبل بها إسرائيل".
يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.