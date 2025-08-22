https://sarabic.ae/20250822/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-صادقنا-على-خطط-الجيش-لحسم-المعركة-ضد-حماس--1104016909.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: صادقنا على خطط الجيش لحسم المعركة ضد "حماس"

وزير الدفاع الإسرائيلي: صادقنا على خطط الجيش لحسم المعركة ضد "حماس"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس الفلسطينية، مهددًا بأن "أبواب الجحيم ستفتح ما... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة "حماس" في غزة، بإطلاق نار كثيف وإجلاء السكان والمناورة".وفي السياق ذاته، من المقرر أن يعقد المجلس الأمني الحكومي المصغر "الكابينت" جلسة له يوم الثلاثاء المقبل بشان هذا الأمر.وأضاف نتنياهو، في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت": "إسرائيل في مرحلة اتخاذ القرار"، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته "ببدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الأسرى، والتوصل إلى إنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبل بها إسرائيل".يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة."حماس": إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون 2" "استهتار" بجهود الوسطاءنتنياهو: نقترب من نهاية "حرب الجبهات السبع" وسنحتل غزة حتى لو قبلت "حماس" الصفقة

