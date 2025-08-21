عربي
ما تداعيات موافقة إسرائيل على خطة احتلال غزة وتأثيرها على مقترح الوسطاء للهدنة؟
ما تداعيات موافقة إسرائيل على خطة احتلال غزة وتأثيرها على مقترح الوسطاء للهدنة؟
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه حتى لو وافقت حركة "حماس" الفلسطينية على اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين، فإن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على قطاع غزة.وقالت حركة حماس في بيان إن "العدوان الجديد استهتار بجهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مشيرة إلى أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح الوسطاء، يثبت أنه "المعطل لأي اتفاق وغير جاد في استعادة أسراه".وأكدت أن "عملية عربات جدعون 2 ستفشل كما فشلت سابقاتها، ولن تحقق أهدافها، واحتلال غزة لن يكون نزهة".ودعت حماس الوسطاء لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف "الإبادة والتجويع" في غزة، محملة إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات "العدوان وتدمير مقومات الحياة في غزة".وطرح البعض تساؤلات بشأن مخاطر إقدام إسرائيل على عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، ومدى تأثير ذلك على جهود الوسطاء للتوصل إلى حل.انقلاب على الخطة الأمريكيةقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن المقترح الإسرائيلي بإكمال مشروع احتلال قطاع غزة يعد انقلابًا على الخطة الأمريكية وعلى ما تم الاتفاق عليه ووافقت عليه حركة حماس في إطار الجهد المصري القطري.وأضاف الرقب في حديثه لـ "سبوتنيك" أن الأمريكيين حتى هذه اللحظة لم يعطوا موقفًا، فهم غير واضحين وتراجعهم عن مقترحهم واضح بشكل أساسي، ويبدو أنهم مقتنعون بمقترح الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.وأشار إلى أن هناك اجتماعًا لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اليوم، وستكون هناك مناقشات حول مستقبل استمرار الحرب، معتقدًا أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في هذا الأمر، مضيفًا: "إذا أصر الاحتلال على ذلك، فهو أولاً يضحي بجنوده".وفيما يتعلق بالحديث عن صفقة شاملة، أوضح الرقب أنه لا إسرائيل ولا الأمريكيين قدموا صفقة شاملة، متسائلاً أين هي الصفقة الشاملة التي يتفاوض عليها المتفاوضون.وذكر أن القاهرة قدمت في السابق صفقة شاملة رفضها الإسرائيليون، كما طالبت حماس بصفقة شاملة رفضها الإسرائيليون والأمريكيون وطالبوا بصفقة جزئية. واستطرد: إنهم الآن يتراجعون ويطالبون بصفقة كاملة، وهذه عادتهم في المماطلة والهروب من أي التزام.وأكد الرقب أنه مطلوب بشكل أو بآخر الآن أن يكون هناك موقف واضح للوصول إلى اتفاق، مؤكدًا أنه رغم كل الأخبار والمعلومات المحبطة التي تأتي من تل أبيب، فإنه يعتقد أن الإسرائيليين بحاجة أيضا إلى هدنة الـ 60 يوماً لإعادة ترتيب صفوف جيشهم، وإعادة ترتيب مشروع ما يطلق عليه "المدينة الإنسانية" أو "معسكر الاعتقال الكبير"، هم لديهم حاجة أيضاً للوقت لإجراءات كثيرة.وأنهى حديثه قائلًا: "إذا أصروا على الدخول مباشرة في الحرب على غزة، فإنه يعتقد أن هناك أثمانًا ستُدفع، أقلها مقتل الأسرى الإسرائيليين الذين سيكونون في المدن المكتظة".وقائع جديدةبدوره اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن موافقة إسرائيل على خطة لاحتلال غزة، تعني عملياً تقويض أي فرصة لنجاح المقترح المصري للهدنة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعكس هذه الموافقة توجهاً واضحاً نحو توسيع العمليات العسكرية وفرض وقائع جديدة بالقوة، بدلاً من السير في مسار التهدئة أو البحث عن تسوية مرحلية.وأكد أبو بكر أن هذا الخيار يكشف أن إسرائيل لا تعير الحلول السياسية أي اهتمام، بل تسعى إلى فرض سيطرتها الميدانية من خلال إعادة احتلال المعابر، ومحاولة تهيئة الأرضية لفرض إدارة بديلة، ومن هنا، يمكن قراءة الصمت الإسرائيلي تجاه المبادرة المصرية باعتباره انتظاراً للحظة المناسبة لإعلان خطتها الخاصة، وليس استعداداً للتجاوب مع أي تسويةوتابع: "في المقابل، تحتاج غزة اليوم إلى تحرك عربي نوعي يتجاوز حدود المساعدات الإغاثية إلى الفعل السياسي الفعّال، والمطلوب هو الدفع نحو فتح المعابر بإشراف دولي، وممارسة ضغوط جادة في المحافل الأممية لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية، وربط العلاقات والتحالفات الإقليمية والدولية بموقف صريح وواضح من الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية".وقال أبو بكر إن الاكتفاء بالمبادرات الإنسانية، دون توفير حماية قانونية دولية أو إطار سياسي ملزم ينهي الحصار ويوقف العدوان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم المأساة وربما إدخال غزة في مرحلة أشد عنفاً مع احتمال فرض الاحتلال الشامل.وشدد على ضرورة أن ينتقل الموقف العربي من مجرد إدارة الأزمة إلى العمل على إنهائها، من خلال تبني سياسات ضغط مؤثرة تجعل من مأساة غزة قضية سياسية وأخلاقية عالمية، لا مجرد أزمة إنسانية تُدار بالمساعدات والتهدئة المؤقتة.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
في خضم موافقة حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب، تستعد إسرائيل لبدء عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على مدينة غزة
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه حتى لو وافقت حركة "حماس" الفلسطينية على اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين، فإن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على قطاع غزة.
وقالت حركة حماس في بيان إن "العدوان الجديد استهتار بجهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مشيرة إلى أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح الوسطاء، يثبت أنه "المعطل لأي اتفاق وغير جاد في استعادة أسراه".
وأكدت أن "عملية عربات جدعون 2 ستفشل كما فشلت سابقاتها، ولن تحقق أهدافها، واحتلال غزة لن يكون نزهة".
ودعت حماس الوسطاء لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف "الإبادة والتجويع" في غزة، محملة إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات "العدوان وتدمير مقومات الحياة في غزة".
وطرح البعض تساؤلات بشأن مخاطر إقدام إسرائيل على عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، ومدى تأثير ذلك على جهود الوسطاء للتوصل إلى حل.

انقلاب على الخطة الأمريكية

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
نتنياهو: نقترب من نهاية "حرب الجبهات السبع" وسنحتل غزة حتى لو قبلت "حماس" الصفقة
14:39 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن المقترح الإسرائيلي بإكمال مشروع احتلال قطاع غزة يعد انقلابًا على الخطة الأمريكية وعلى ما تم الاتفاق عليه ووافقت عليه حركة حماس في إطار الجهد المصري القطري.
وأضاف الرقب في حديثه لـ "سبوتنيك" أن الأمريكيين حتى هذه اللحظة لم يعطوا موقفًا، فهم غير واضحين وتراجعهم عن مقترحهم واضح بشكل أساسي، ويبدو أنهم مقتنعون بمقترح الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.
وأشار إلى أن هناك اجتماعًا لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اليوم، وستكون هناك مناقشات حول مستقبل استمرار الحرب، معتقدًا أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في هذا الأمر، مضيفًا: "إذا أصر الاحتلال على ذلك، فهو أولاً يضحي بجنوده".
وفيما يتعلق بالحديث عن صفقة شاملة، أوضح الرقب أنه لا إسرائيل ولا الأمريكيين قدموا صفقة شاملة، متسائلاً أين هي الصفقة الشاملة التي يتفاوض عليها المتفاوضون.
وذكر أن القاهرة قدمت في السابق صفقة شاملة رفضها الإسرائيليون، كما طالبت حماس بصفقة شاملة رفضها الإسرائيليون والأمريكيون وطالبوا بصفقة جزئية. واستطرد: إنهم الآن يتراجعون ويطالبون بصفقة كاملة، وهذه عادتهم في المماطلة والهروب من أي التزام.
وأكد الرقب أنه مطلوب بشكل أو بآخر الآن أن يكون هناك موقف واضح للوصول إلى اتفاق، مؤكدًا أنه رغم كل الأخبار والمعلومات المحبطة التي تأتي من تل أبيب، فإنه يعتقد أن الإسرائيليين بحاجة أيضا إلى هدنة الـ 60 يوماً لإعادة ترتيب صفوف جيشهم، وإعادة ترتيب مشروع ما يطلق عليه "المدينة الإنسانية" أو "معسكر الاعتقال الكبير"، هم لديهم حاجة أيضاً للوقت لإجراءات كثيرة.
وأنهى حديثه قائلًا: "إذا أصروا على الدخول مباشرة في الحرب على غزة، فإنه يعتقد أن هناك أثمانًا ستُدفع، أقلها مقتل الأسرى الإسرائيليين الذين سيكونون في المدن المكتظة".

وقائع جديدة

الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
"حماس": إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون 2" "استهتار" بجهود الوسطاء
أمس, 21:35 GMT
بدوره اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن موافقة إسرائيل على خطة لاحتلال غزة، تعني عملياً تقويض أي فرصة لنجاح المقترح المصري للهدنة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعكس هذه الموافقة توجهاً واضحاً نحو توسيع العمليات العسكرية وفرض وقائع جديدة بالقوة، بدلاً من السير في مسار التهدئة أو البحث عن تسوية مرحلية.
وأكد أبو بكر أن هذا الخيار يكشف أن إسرائيل لا تعير الحلول السياسية أي اهتمام، بل تسعى إلى فرض سيطرتها الميدانية من خلال إعادة احتلال المعابر، ومحاولة تهيئة الأرضية لفرض إدارة بديلة، ومن هنا، يمكن قراءة الصمت الإسرائيلي تجاه المبادرة المصرية باعتباره انتظاراً للحظة المناسبة لإعلان خطتها الخاصة، وليس استعداداً للتجاوب مع أي تسوية
وتابع: "في المقابل، تحتاج غزة اليوم إلى تحرك عربي نوعي يتجاوز حدود المساعدات الإغاثية إلى الفعل السياسي الفعّال، والمطلوب هو الدفع نحو فتح المعابر بإشراف دولي، وممارسة ضغوط جادة في المحافل الأممية لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية، وربط العلاقات والتحالفات الإقليمية والدولية بموقف صريح وواضح من الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية".
وقال أبو بكر إن الاكتفاء بالمبادرات الإنسانية، دون توفير حماية قانونية دولية أو إطار سياسي ملزم ينهي الحصار ويوقف العدوان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم المأساة وربما إدخال غزة في مرحلة أشد عنفاً مع احتمال فرض الاحتلال الشامل.
وشدد على ضرورة أن ينتقل الموقف العربي من مجرد إدارة الأزمة إلى العمل على إنهائها، من خلال تبني سياسات ضغط مؤثرة تجعل من مأساة غزة قضية سياسية وأخلاقية عالمية، لا مجرد أزمة إنسانية تُدار بالمساعدات والتهدئة المؤقتة.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.
عايدة توما سليمان النائبة في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
نائبة عربية بالكنيست لـ "سبوتنيك": خطة نتنياهو تدمير غزة وفصل الضفة لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية
12:00 GMT
ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.
وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.
يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
