تقرير: نتنياهو يعمل على تقويض فرص التوصل لاتفاق في غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "يعمل على تقويض أي فرصة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في غزة".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن "نتنياهو يعمل بنشاط من خلف الكواليس لتشجيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على تقويض فرص التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى في قطاع غزة".وأشارت الصحيفة إلى أن "نتنياهو قرر المضي قدما في السيطرة على غزة، ولا يدرك بعد عواقب هذه الخطوة الخطيرة على مستقبل إسرائيل".وأمس الخميس، صرح بنيامين نتنياهو، أنه وصل إلى قطاع غزة للمصادقة على الخطة العسكرية، التي عرضها عليه الجيش ووزير الدفاع للسيطرة على مدينة غزة و"هزيمة حركة حماس".وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خطة السيطرة على مدينة غزة، ضمن قرار الحكومة المصغرة الـ"كابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة السيطرة على قطاع غزة.يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "يعمل على تقويض أي فرصة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في غزة".
وأفادت صحيفة
"هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن "نتنياهو يعمل بنشاط من خلف الكواليس لتشجيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على تقويض فرص التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى في قطاع غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "نتنياهو قرر المضي قدما في السيطرة على غزة، ولا يدرك بعد عواقب هذه الخطوة الخطيرة على مستقبل إسرائيل".
وأمس الخميس، صرح بنيامين نتنياهو، أنه وصل إلى قطاع غزة للمصادقة على الخطة العسكرية، التي عرضها عليه الجيش ووزير الدفاع للسيطرة على مدينة غزة و"هزيمة حركة حماس".
وأضاف نتنياهو، في تصريح نقلته صحيفة
"يديعوت أحرنوت"، أن "إسرائيل في مرحلة اتخاذ القرار"، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته "ببدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الأسرى، والتوصل إلى إنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبل بها إسرائيل". وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تقديرات الجيش تشير إلى أن السيطرة العملياتية على مدينة غزة ستستغرق نحو شهرين.
وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خطة السيطرة على مدينة غزة، ضمن قرار الحكومة المصغرة الـ"كابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة السيطرة على قطاع غزة.
يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.