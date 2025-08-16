https://sarabic.ae/20250816/الأونروا-مليون-امرأة-وفتاة-في-غزة-يواجهن-مجاعة-جماعية-وسط-حصار-وحرب-مستمرة-1103833319.html
"الأونروا": مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية وسط حصار وحرب مستمرة
"الأونروا": مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية وسط حصار وحرب مستمرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T20:49+0000
2025-08-16T20:49+0000
2025-08-16T20:49+0000
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093754108_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_67ff728c0f37a895cf53d17fcc209aca.jpg
وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
https://sarabic.ae/20250816/إعلام-مقترح-أمريكي-جديد-للهدنة-في-قطاع-غزة--1103831446.html
https://sarabic.ae/20250816/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انطلاق-عملية-نقل-سكان-غزة-إلى-جنوب-القطاع---عاجل--1103830534.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093754108_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7c9e72aa0c0275f210be8f3d00295ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"الأونروا": مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية وسط حصار وحرب مستمرة
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة.
وطالبت "الأونروا" برفع الحصار عن قطاع غزة فوراً، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود لتخفيف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل
عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.