عربي
إعلام: مقترح أمريكي جديد للهدنة في قطاع غزة
كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسودة مقترح أمريكي جديد أُعد عقب محادثات جرت في مصر هذا الأسبوع بين وفد من حركة "حماس" ووسطاء، يهدف إلى تحقيق هدنة دائمة في قطاع... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وعربية أن المقترح جاء بعد مناقشات مكثفة في القاهرة، حيث أبدت حماس مرونة غير مسبوقة، إذ أظهرت استعدادها لقبول بنود "مخطط ويتكوف" الذي سبق أن رفضته في محادثات الدوحة. وأشارت المصادر إلى أن الحركة لم تستبعد مناقشة إنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار، مع قبولها لبعض المطالب المتعلقة بالرهائن.ووفقا للمصادر، تهدف المسودة إلى كسر الجمود في المفاوضات، رغم التصريحات السابقة لقادة حماس برفض شروط إنهاء الحرب.ويتمحور المقترح حول تجنب التعارض مع الموقف الإسرائيلي الذي يسعى إلى اتفاق شامل بدلاً من حلول جزئية. وتشمل المرحلة الأولى تطبيق مخطط ويتكوف مع تعديلات طفيفة، حيث يتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن، الأحياء والأموات، وهو المخطط الذي وافقت عليه إسرائيل سابقا.وخلال فترة وقف إطلاق النار، ستُجرى مفاوضات حول شروط إنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حماس، ونفي قادتها من غزة، ونقل المسؤولية المدنية إلى هيئة دولية. ومن اللافت أن المقترح ينص على بدء معاملة المدنيين في غزة وفق خطة دولية خلال الهدنة، حتى قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، مما يعني تنازل حماس عن سيطرتها المدنية لصالح هيئات أخرى. وأوضح مسؤول أمريكي أن المفاوضات، في حال انطلاقها، قد لا تُعقد في قطر، مشيرا إلى أن هذا المقترح قد يكون "العرض الأخير" لحماس لتجنب احتلال إسرائيلي كامل للقطاع.ومنذ بداية الحرب، طالبت إسرائيل حماس بتقديم تفاصيل عن حالة الرهائن، وتسهيل إيصال المساعدات الغذائية والطبية، والسماح بزيارات الصليب الأحمر. ووفقا للمصادر، تحظى إسرائيل بدعم أمريكي كامل في حال رفض حماس المقترح. ومع ذلك، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذا الدعم ليس مطلقاً، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة "خلال أسابيع أو أشهر على الأكثر".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسودة مقترح أمريكي جديد أُعد عقب محادثات جرت في مصر هذا الأسبوع بين وفد من حركة "حماس" ووسطاء، يهدف إلى تحقيق هدنة دائمة في قطاع غزة عبر مراحل متعددة، تبدأ بتطبيق "مخطط ويتكوف" المعدل وتنتهي باتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وعربية أن المقترح جاء بعد مناقشات مكثفة في القاهرة، حيث أبدت حماس مرونة غير مسبوقة، إذ أظهرت استعدادها لقبول بنود "مخطط ويتكوف" الذي سبق أن رفضته في محادثات الدوحة.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة لم تستبعد مناقشة إنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار، مع قبولها لبعض المطالب المتعلقة بالرهائن.

ووفقا للمصادر، تهدف المسودة إلى كسر الجمود في المفاوضات، رغم التصريحات السابقة لقادة حماس برفض شروط إنهاء الحرب.

وأكدت أن لهجة حماس تغيرت، مما يعكس رغبتها في التوصل إلى اتفاق يمنع احتلال غزة ويحقق وقفا لإطلاق النار.

ويتمحور المقترح حول تجنب التعارض مع الموقف الإسرائيلي الذي يسعى إلى اتفاق شامل بدلاً من حلول جزئية.

وتشمل المرحلة الأولى تطبيق مخطط ويتكوف مع تعديلات طفيفة، حيث يتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن، الأحياء والأموات، وهو المخطط الذي وافقت عليه إسرائيل سابقا.
وخلال فترة وقف إطلاق النار، ستُجرى مفاوضات حول شروط إنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حماس، ونفي قادتها من غزة، ونقل المسؤولية المدنية إلى هيئة دولية.

ومن اللافت أن المقترح ينص على بدء معاملة المدنيين في غزة وفق خطة دولية خلال الهدنة، حتى قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، مما يعني تنازل حماس عن سيطرتها المدنية لصالح هيئات أخرى.

ويهدف المقترح إلى عزل السكان المدنيين عن دائرة الصراع، تقليص الاعتماد على حماس، وبدء إعادة إعمار القطاع.

وأوضح مسؤول أمريكي أن المفاوضات، في حال انطلاقها، قد لا تُعقد في قطر، مشيرا إلى أن هذا المقترح قد يكون "العرض الأخير" لحماس لتجنب احتلال إسرائيلي كامل للقطاع.

ومنذ بداية الحرب، طالبت إسرائيل حماس بتقديم تفاصيل عن حالة الرهائن، وتسهيل إيصال المساعدات الغذائية والطبية، والسماح بزيارات الصليب الأحمر.
ووفقا للمصادر، تحظى إسرائيل بدعم أمريكي كامل في حال رفض حماس المقترح.

ومع ذلك، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذا الدعم ليس مطلقاً، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة "خلال أسابيع أو أشهر على الأكثر".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
