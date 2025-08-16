عربي
جندي احتياط إسرائيلي ينتحر بعد عودته من غزة.. وارتفاع لحالات الانتحار بين الجنود
جندي احتياط إسرائيلي ينتحر بعد عودته من غزة.. وارتفاع لحالات الانتحار بين الجنود
سبوتنيك عربي
أقدم جندي احتياط إسرائيلي على الانتحار، أول أمس الخميس، في "الغابة السويسرية" شمالي إسرائيل، بعد عودته في الآونة الأخيرة من القتال في قطاع غزة، وفق ما أفادت... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T06:34+0000
2025-08-16T06:34+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097188115_0:67:2000:1192_1920x0_80_0_0_cf40178e05e4d3593c5002f90c59c826.jpg
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الجندي يبلغ من العمر 28 عاما، وأن الشرطة العسكرية تشير إلى أنه استخدم قنبلة يدوية في إنهاء حياته.وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن انتحار ما لا يقل عن 18 جنديا منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ21 حالة خلال عام 2024. كما أفادت مصادر سابقة بأن 48 جنديا على الأقل انتحروا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد اندلاع الحرب على غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن تحقيقات عسكرية، أن "معظم حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بالضغوط النفسية الناجمة عن الحرب في غزة، لا سيما بسبب البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال". وأشارت "هآرتس" إلى أن "غالبية المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية".تأتي هذه الحادثة في إطار أزمة نفسية متصاعدة بين الجنود الإسرائيليين، وسط استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الخسائر البشرية.وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في يوليو/ تموز الماضي، عن جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي، قولهم بأنهم "في مرحلة ما، خلال الحرب على غزة، فقدوا الإيمان بما يفعلونه في القطاع"، وقالوا: "لم نعد نحتمل الذهاب لعملية أخرى بغزة والعودة إلى المناطق ذاتها".وحول الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، ذكر الجنود في الاحتياط، قائلين: "يجبروننا على 4 أشهر احتياط إضافية ومن يعترض يهدد بالسجن ويوصم بالخيانة".
06:34 GMT 16.08.2025
أقدم جندي احتياط إسرائيلي على الانتحار، أول أمس الخميس، في "الغابة السويسرية" شمالي إسرائيل، بعد عودته في الآونة الأخيرة من القتال في قطاع غزة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الجندي يبلغ من العمر 28 عاما، وأن الشرطة العسكرية تشير إلى أنه استخدم قنبلة يدوية في إنهاء حياته.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن انتحار ما لا يقل عن 18 جنديا منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ21 حالة خلال عام 2024. كما أفادت مصادر سابقة بأن 48 جنديا على الأقل انتحروا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد اندلاع الحرب على غزة.
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الهجمات على قوافل المساعدات وتحذر من تفاقم المجاعة في غزة
أمس, 22:24 GMT
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن تحقيقات عسكرية، أن "معظم حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بالضغوط النفسية الناجمة عن الحرب في غزة، لا سيما بسبب البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال". وأشارت "هآرتس" إلى أن "غالبية المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية".

ووفق مصادر عسكرية للهيئة، تعرض عدد كبير من الجنود المنتحرين لمواقف صادمة أثناء القتال، أثّرت بشكل بالغ على صحتهم النفسية. وتتواصل التقارير عن تزايد حالات الانتحار في المعسكرات، في ظل تصاعد رفض بعض الجنود العودة إلى القتال في غزة.

تأتي هذه الحادثة في إطار أزمة نفسية متصاعدة بين الجنود الإسرائيليين، وسط استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الخسائر البشرية.
قوات إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
إعلام: صبر ترامب على حرب غزة بدأ ينفد وهذا ما طلبه من نتنياهو
أمس, 14:23 GMT
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في يوليو/ تموز الماضي، عن جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي، قولهم بأنهم "في مرحلة ما، خلال الحرب على غزة، فقدوا الإيمان بما يفعلونه في القطاع"، وقالوا: "لم نعد نحتمل الذهاب لعملية أخرى بغزة والعودة إلى المناطق ذاتها".

وأكد الجنود بالقول: "لا نحقق شيئا في غزة سوى تعريض أنفسنا للخطر مرة بعد أخرى، ومن الواضح لكل ذي عقل أن استمرار الحرب في القطاع لأسباب سياسية"، وأضاف أحدهم: "كلما اقتربت من فتحة نفق، فكرت ماذا لو أن الاستخبارات مخطئة أو أن هناك رهائن".

وحول الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، ذكر الجنود في الاحتياط، قائلين: "يجبروننا على 4 أشهر احتياط إضافية ومن يعترض يهدد بالسجن ويوصم بالخيانة".
