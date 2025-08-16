https://sarabic.ae/20250816/جندي-احتياط-إسرائيلي-ينتحر-بعد-عودته-من-غزة-وارتفاع-لحالات-الانتحار-بين-الجنود-1103812176.html

جندي احتياط إسرائيلي ينتحر بعد عودته من غزة.. وارتفاع لحالات الانتحار بين الجنود

أقدم جندي احتياط إسرائيلي على الانتحار، أول أمس الخميس، في "الغابة السويسرية" شمالي إسرائيل، بعد عودته في الآونة الأخيرة من القتال في قطاع غزة، وفق ما أفادت... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الجندي يبلغ من العمر 28 عاما، وأن الشرطة العسكرية تشير إلى أنه استخدم قنبلة يدوية في إنهاء حياته.وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن انتحار ما لا يقل عن 18 جنديا منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ21 حالة خلال عام 2024. كما أفادت مصادر سابقة بأن 48 جنديا على الأقل انتحروا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد اندلاع الحرب على غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن تحقيقات عسكرية، أن "معظم حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بالضغوط النفسية الناجمة عن الحرب في غزة، لا سيما بسبب البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال". وأشارت "هآرتس" إلى أن "غالبية المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية".تأتي هذه الحادثة في إطار أزمة نفسية متصاعدة بين الجنود الإسرائيليين، وسط استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الخسائر البشرية.وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في يوليو/ تموز الماضي، عن جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي، قولهم بأنهم "في مرحلة ما، خلال الحرب على غزة، فقدوا الإيمان بما يفعلونه في القطاع"، وقالوا: "لم نعد نحتمل الذهاب لعملية أخرى بغزة والعودة إلى المناطق ذاتها".وحول الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، ذكر الجنود في الاحتياط، قائلين: "يجبروننا على 4 أشهر احتياط إضافية ومن يعترض يهدد بالسجن ويوصم بالخيانة".

