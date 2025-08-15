https://sarabic.ae/20250815/الأمم-المتحدة-تدعو-إسرائيل-لوقف-الهجمات-على-قوافل-المساعدات-وتحذر-من-تفاقم-المجاعة-في-غزة-1103792138.html
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، القوات الإسرائيلية، إلى الوقف الفوري لكافة الهجمات ضد الفلسطينيين الذين يؤمّنون قوافل... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T22:24+0000
2025-08-15T22:24+0000
2025-08-15T22:24+0000
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، القوات الإسرائيلية، إلى الوقف الفوري لكافة الهجمات ضد الفلسطينيين الذين يؤمّنون قوافل المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، محذراً من أن هذه الاعتداءات ساهمت في تفاقم المجاعة بين المدنيين.
وأوضح المكتب، في بيان
صدر الجمعة، أن القوات الإسرائيلية ملزمة، بموجب القانون الدولي الإنساني، بتسهيل وحماية إيصال المساعدات، مشيراً إلى أنه وثّق منذ بداية آب/أغسطس الجاري 11 حادثة استهدفت فلسطينيين أثناء حماية القوافل في شمال ووسط غزة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصاً، معظمهم من عناصر الأمن المرافقين، إلى جانب بعض طالبي المساعدة، فضلاً عن إصابة آخرين.
وأشار البيان إلى أن هذه الحوادث تمثل جزءاً من نمط متكرر يوحي بـ"استهداف متعمد" لأشخاص مدنيين يشاركون في تأمين الاحتياجات الإنسانية، في سياق مشابه لهجمات طالت أجهزة الشرطة المدنية منذ بداية الحرب، ما أدى إلى انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات في ظل تزايد حالة اليأس بين السكان.
وذكر المكتب أن عناصر الشرطة المدنية والأمن يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا ينطبق على مهام تأمين المساعدات، مؤكداً أن استهدافهم يعد انتهاكاً مباشراً لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال.
وفي سياق متصل، كشف مكتب حقوق الإنسان أن الفترة ما بين 27 أيار/مايو و13 آب/أغسطس شهدت مقتل ما لا يقل عن 1,760 فلسطينياً أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بينهم 994 قتلوا قرب مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية"، و766 على طرق قوافل الإمدادات، مشيراً إلى أن معظم هذه الجرائم ارتكبتها القوات الإسرائيلية. وطالب المكتب بتحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة المسؤولين.
من جهته، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن استمرار القيود الإسرائيلية والتأخيرات في المعابر يعيق تدفق الإمدادات، مبيناً أن خمساً فقط من أصل 12 مهمة إنسانية نُفذت دون عوائق يوم أمس، فيما ألغيت أربع وأُعيقت ثلاث قبل إنجازها.
وفي ظل تزايد حالات الوفاة الناجمة عن الجوع، بمن فيهم أطفال يصلون إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في غزة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، داعية إلى استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل فوري.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
ورغم ذلك تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى احتلال أراض عربية
أخرى.