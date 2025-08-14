أكثر من 100 منظمة إنسانية تندد بقيود إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة
أصدرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية، اليوم الخميس، بيانا مشتركا تحذر فيه من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل منظمات الإغاثة الأجنبية تُستخدم بشكل متزايد لمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وأوضحت المنظمات، في رسالة وقّعتها جهات بارزة مثل "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود"، أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبات العشرات من هذه المنظمات لإيصال إمدادات منقذة للحياة، بحجة أنها "غير مخوّلة لتسليم المساعدات"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
وأشارت الرسالة إلى أن ما لا يقل عن 60 طلبا لإدخال المساعدات قوبلت بالرفض، خلال شهر يوليو/تموز الماضي وحده.
وكانت إسرائيل قد أقرت، في مارس/آذار الماضي، مجموعة من القواعد الجديدة التي تفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة مع الفلسطينيين التسجيل بموجب إطار قانوني جديد، مع تحديد آليات لرفض طلباتها أو إلغاء تسجيلها.
ويثير هذا القرار مخاوف من تقييد عمل المنظمات الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى المساعدات في غزة.
أمس, 11:58 GMT
وتدعو المنظمات الموقّعة على البيان إلى مراجعة هذه القيود وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع.
وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد أعربت، الثلاثاء الماضي، عن قلقها البالغ إزاء القيود الجديدة التي تفرضها إسرائيل على عمل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.
وأكدت، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن هذه القيود ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة في الوقت الراهن.
ودعت كالاس السلطات الإسرائيلية إلى السماح بمرور جميع شحنات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية، ورفع أي عوائق تحول دون عمل الجهات الإنسانية الأساسية، لضمان وصول الدعم إلى المحتاجين في القطاع.
9 أغسطس, 21:40 GMT
وكتبت كالاس، الاثنين الماضي، على منصة "إكس": "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.
وقالت كالاس إن "أولويات الاتحاد الأوروبي تظل تقديم الدعم الإنساني وضمان وصول المساعدات للمنظمات غير الحكومية، وحث إسرائيل على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة وتحسين توزيعها".
