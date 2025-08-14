https://sarabic.ae/20250814/أكثر-من-100-منظمة-إنسانية-تندد-بقيود-إسرائيل-على-دخول-المساعدات-إلى-غزة-1103711776.html

أكثر من 100 منظمة إنسانية تندد بقيود إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة

أكثر من 100 منظمة إنسانية تندد بقيود إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة

أصدرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية، اليوم الخميس، بيانا مشتركا تحذر فيه من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل منظمات الإغاثة الأجنبية تُستخدم بشكل... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت المنظمات، في رسالة وقّعتها جهات بارزة مثل "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود"، أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبات العشرات من هذه المنظمات لإيصال إمدادات منقذة للحياة، بحجة أنها "غير مخوّلة لتسليم المساعدات"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وكانت إسرائيل قد أقرت، في مارس/آذار الماضي، مجموعة من القواعد الجديدة التي تفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة مع الفلسطينيين التسجيل بموجب إطار قانوني جديد، مع تحديد آليات لرفض طلباتها أو إلغاء تسجيلها. ويثير هذا القرار مخاوف من تقييد عمل المنظمات الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى المساعدات في غزة.وتدعو المنظمات الموقّعة على البيان إلى مراجعة هذه القيود وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع.وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد أعربت، الثلاثاء الماضي، عن قلقها البالغ إزاء القيود الجديدة التي تفرضها إسرائيل على عمل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.ودعت كالاس السلطات الإسرائيلية إلى السماح بمرور جميع شحنات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية، ورفع أي عوائق تحول دون عمل الجهات الإنسانية الأساسية، لضمان وصول الدعم إلى المحتاجين في القطاع.وكتبت كالاس، الاثنين الماضي، على منصة "إكس": "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.وقالت كالاس إن "أولويات الاتحاد الأوروبي تظل تقديم الدعم الإنساني وضمان وصول المساعدات للمنظمات غير الحكومية، وحث إسرائيل على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة وتحسين توزيعها".

