مقتل 40 فلسطينيا في غزة من منتظري المساعدات
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء السبت، إن عشرات الفلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي استهدفهم خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في شمال قطاع غزة. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت قناة "الأقصى" الفلسطينية، أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى سقوط "21 شهيدا على الأقل من منتظري المساعدات قرب منطقة زكيم شمال القطاع".وذكرت وكالة "وفا"، أن "مصادر طبية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة منذ فجر أمس السبت إلى 47 شهيدا، منهم 40 شهيدا من منتظري المساعدات".وفي وقت سابق أمس السبت، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع سجلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، "11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلا".وبحسب وكالة "وفا"، "منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها".وأشارت الوكالة الفلسطينية، إلى أن "الإبادة خلفت 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و850 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين".
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء السبت، إن عشرات الفلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي استهدفهم خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في شمال قطاع غزة.
وأوضحت قناة "الأقصى" الفلسطينية، أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى سقوط "21 شهيدا على الأقل من منتظري المساعدات
قرب منطقة زكيم شمال القطاع".
وذكرت وكالة
"وفا"، أن "مصادر طبية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة منذ فجر أمس السبت إلى 47 شهيدا، منهم 40 شهيدا من منتظري المساعدات".
وفي وقت سابق أمس السبت، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع سجلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، "11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلا".
وبحسب وكالة "وفا"، "منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها".
وأشارت الوكالة الفلسطينية، إلى أن "الإبادة خلفت 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و850 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين".