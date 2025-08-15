إعلام: صبر ترامب على حرب غزة بدأ ينفد وهذا ما طلبه من نتنياهو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/إعلام-صبر-ترامب-على-حرب-غزة-بدأ-ينفد-وهذا-ما-طلبه-من-نتنياهو-1103765175.html
إعلام: صبر ترامب على حرب غزة بدأ ينفد وهذا ما طلبه من نتنياهو
إعلام: صبر ترامب على حرب غزة بدأ ينفد وهذا ما طلبه من نتنياهو
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن عدم صبر الإدارة الأمريكية تجاه استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T14:23+0000
2025-08-15T14:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564468_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_c368b13e498cc43c3873bed444801fb6.jpg
ونقلت الصحيفة عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر تحذيره خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر "الكابينت" من أن "صبر واشنطن على الحرب بدأ ينفد".وأفاد مصدر مقرب من البيت الأبيض بأن ترامب شدد في آخر اتصال بينه وبين نتنياهو على "ضرورة إخراج حركة حماس من المشهد في غزة"، مع طلب واضح بتسريع وتيرة العمليات العسكرية. ووفقا للمصدر نفسه، قال ترامب لنتنياهو: "إفعلوا ذلك ولكن بسرعة". ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو أو البيت الأبيض على الفور.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة، ضمن الحملة العسكرية المستمرة منذ 22 شهرا.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي أُمر بالاستعداد لـ"احتمال الدخول البري" بعد أسبوع من موافقة "الكابينت" على خطة احتلال المدينة، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعلي لن يبدأ قبل سبتمبر المقبل، مع استمرار التحضيرات الميدانية.يأتي ذلك بعد أن أعلنت الصحيفة، بوم الخميس الماضي، نية الجيش استدعاء ما بين 80 إلى 100 ألف جندي احتياطي للمشاركة في العملية المحتملة، بينما صادق رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الأربعاء الماضي، على الخطة المركزية لإعادة احتلال القطاع بالكامل، بما في ذلك هجوم على منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة.وكان "الكابينت" قد أقر في 8 أغسطس/ آب الجاري خطة نتنياهو لاحتلال غزة كاملة، مما أثار انتقادات دولية واحتجاجات داخلية إسرائيلية تحذر من تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية للخطر.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، أن الكابينت حدد 5 شروط لوقف الحرب في قطاع غزة.وقال في بيان نشره مكتبه: "قبل أسبوع، اجتمعت مع الكابينت، وحددنا 5 شروط لإنهاء الحرب: هي "نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية، وإعادة جميع المحتجزين - الأحياء منهم والأموات، لن نتخلى عن أحد".وتابع نتنياهو عن المبادئ لوقف الحرب في غزة: "نزع سلاح قطاع غزة - ليس فقط نزع سلاح "حماس"، بل أيضا ضمان عدم تصنيع الأسلحة في قطاع غزة وعدم تهريبها إليه، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك المحيط الأمني، وإنشاء حكومة مدنية بديلة، ليست "حماس" ولا السلطة الفلسطينية، أشخاص لن يُربوا أطفالهم على الإرهاب، ولن يمولوا الإرهاب ولن يرسلوا الإرهابيين".
https://sarabic.ae/20250815/الجيش-الإسرائيلي-يحدد-موعد-هجومه-البري-الجديد-على-غزة-1103758799.html
https://sarabic.ae/20250814/تركيا-تستنكر-خطة-الاستيطان-الإسرائيلية-الجديدة-والقرار-يتجاهل-القانون-الدولي-تماما-1103740603.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_684cf93d86351e6e365e11f8bbce1562.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: صبر ترامب على حرب غزة بدأ ينفد وهذا ما طلبه من نتنياهو

14:23 GMT 15.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة
قوات إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن عدم صبر الإدارة الأمريكية تجاه استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تسريع العمليات العسكرية" بالقطاع.
ونقلت الصحيفة عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر تحذيره خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر "الكابينت" من أن "صبر واشنطن على الحرب بدأ ينفد".

وأفاد مصدر مقرب من البيت الأبيض بأن ترامب شدد في آخر اتصال بينه وبين نتنياهو على "ضرورة إخراج حركة حماس من المشهد في غزة"، مع طلب واضح بتسريع وتيرة العمليات العسكرية. ووفقا للمصدر نفسه، قال ترامب لنتنياهو: "إفعلوا ذلك ولكن بسرعة". ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو أو البيت الأبيض على الفور.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الجيش الإسرائيلي يحدد موعد هجومه البري الجديد على غزة
11:26 GMT
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة، ضمن الحملة العسكرية المستمرة منذ 22 شهرا.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي أُمر بالاستعداد لـ"احتمال الدخول البري" بعد أسبوع من موافقة "الكابينت" على خطة احتلال المدينة، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعلي لن يبدأ قبل سبتمبر المقبل، مع استمرار التحضيرات الميدانية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الصحيفة، بوم الخميس الماضي، نية الجيش استدعاء ما بين 80 إلى 100 ألف جندي احتياطي للمشاركة في العملية المحتملة، بينما صادق رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الأربعاء الماضي، على الخطة المركزية لإعادة احتلال القطاع بالكامل، بما في ذلك هجوم على منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة.
وكان "الكابينت" قد أقر في 8 أغسطس/ آب الجاري خطة نتنياهو لاحتلال غزة كاملة، مما أثار انتقادات دولية واحتجاجات داخلية إسرائيلية تحذر من تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية للخطر.
إسرائيل تشدد حصارها على الخليل جنوبي الضفة الغربية والقيود تطال دفن الموتى - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
الخارجية التركية: أنقرة تستنكر خطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة والقرار يتجاهل القانون الدولي تماما
أمس, 22:30 GMT
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، أن الكابينت حدد 5 شروط لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقال في بيان نشره مكتبه: "قبل أسبوع، اجتمعت مع الكابينت، وحددنا 5 شروط لإنهاء الحرب: هي "نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية، وإعادة جميع المحتجزين - الأحياء منهم والأموات، لن نتخلى عن أحد".
وتابع نتنياهو عن المبادئ لوقف الحرب في غزة: "نزع سلاح قطاع غزة - ليس فقط نزع سلاح "حماس"، بل أيضا ضمان عدم تصنيع الأسلحة في قطاع غزة وعدم تهريبها إليه، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك المحيط الأمني، وإنشاء حكومة مدنية بديلة، ليست "حماس" ولا السلطة الفلسطينية، أشخاص لن يُربوا أطفالهم على الإرهاب، ولن يمولوا الإرهاب ولن يرسلوا الإرهابيين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала