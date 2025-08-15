https://sarabic.ae/20250815/إعلام-صبر-ترامب-على-حرب-غزة-بدأ-ينفد-وهذا-ما-طلبه-من-نتنياهو-1103765175.html

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن عدم صبر الإدارة الأمريكية تجاه استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد...

ونقلت الصحيفة عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر تحذيره خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر "الكابينت" من أن "صبر واشنطن على الحرب بدأ ينفد".وأفاد مصدر مقرب من البيت الأبيض بأن ترامب شدد في آخر اتصال بينه وبين نتنياهو على "ضرورة إخراج حركة حماس من المشهد في غزة"، مع طلب واضح بتسريع وتيرة العمليات العسكرية. ووفقا للمصدر نفسه، قال ترامب لنتنياهو: "إفعلوا ذلك ولكن بسرعة". ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو أو البيت الأبيض على الفور.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة، ضمن الحملة العسكرية المستمرة منذ 22 شهرا.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي أُمر بالاستعداد لـ"احتمال الدخول البري" بعد أسبوع من موافقة "الكابينت" على خطة احتلال المدينة، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعلي لن يبدأ قبل سبتمبر المقبل، مع استمرار التحضيرات الميدانية.يأتي ذلك بعد أن أعلنت الصحيفة، بوم الخميس الماضي، نية الجيش استدعاء ما بين 80 إلى 100 ألف جندي احتياطي للمشاركة في العملية المحتملة، بينما صادق رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الأربعاء الماضي، على الخطة المركزية لإعادة احتلال القطاع بالكامل، بما في ذلك هجوم على منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة.وكان "الكابينت" قد أقر في 8 أغسطس/ آب الجاري خطة نتنياهو لاحتلال غزة كاملة، مما أثار انتقادات دولية واحتجاجات داخلية إسرائيلية تحذر من تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية للخطر.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، أن الكابينت حدد 5 شروط لوقف الحرب في قطاع غزة.وقال في بيان نشره مكتبه: "قبل أسبوع، اجتمعت مع الكابينت، وحددنا 5 شروط لإنهاء الحرب: هي "نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية، وإعادة جميع المحتجزين - الأحياء منهم والأموات، لن نتخلى عن أحد".وتابع نتنياهو عن المبادئ لوقف الحرب في غزة: "نزع سلاح قطاع غزة - ليس فقط نزع سلاح "حماس"، بل أيضا ضمان عدم تصنيع الأسلحة في قطاع غزة وعدم تهريبها إليه، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك المحيط الأمني، وإنشاء حكومة مدنية بديلة، ليست "حماس" ولا السلطة الفلسطينية، أشخاص لن يُربوا أطفالهم على الإرهاب، ولن يمولوا الإرهاب ولن يرسلوا الإرهابيين".

