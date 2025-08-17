https://sarabic.ae/20250817/الأغذية-العالمي-نصف-مليون-فلسطيني-في-غزة-على-حافة-المجاعة-1103861338.html
"الأغذية العالمي": نصف مليون فلسطيني في غزة على حافة المجاعة
"الأغذية العالمي": نصف مليون فلسطيني في غزة على حافة المجاعة
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بالقطاع... 17.08.2025
وأكد البرنامج، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المساعدات الغذائية التي يتم إيصالها إلى غزة لا تزال "غير كافية"، حيث لا تمثل سوى 47% من الهدف اليومي للبرنامج.وشدد على أن وقف إطلاق النار يبقى "السبيل الوحيد" لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وضمان وصول الإمدادات الغذائية للسكان المحتاجين.وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس السبت، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.وطالبت "الأونروا" برفع الحصار عن قطاع غزة فورا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود لتخفيف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بالقطاع المحاصر.
وأكد البرنامج، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المساعدات الغذائية
التي يتم إيصالها إلى غزة لا تزال "غير كافية"، حيث لا تمثل سوى 47% من الهدف اليومي للبرنامج.
وأوضح البرنامج الأممي أن استئناف توزيع المساعدات، وتوفير الوجبات الساخنة، وتشغيل المخابز المدعومة يتطلب زيادة كبيرة في حجم المساعدات المقدمة.
وشدد على أن وقف إطلاق النار يبقى "السبيل الوحيد" لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وضمان وصول الإمدادات الغذائية للسكان المحتاجين.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس السبت، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة
يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة.
وطالبت "الأونروا" برفع الحصار عن قطاع غزة فورا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود لتخفيف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.