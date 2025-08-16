https://sarabic.ae/20250816/11-قتيلا-فلسطينيا-بينهم-5-من-منتظري-المساعدات-شمال-غزة-1103829250.html

11 قتيلا فلسطينيا بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال غزة

11 قتيلا فلسطينيا بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال غزة

سبوتنيك عربي

قتل 11 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم السبت، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق واسعة في قطاع غزة. 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T17:37+0000

2025-08-16T17:37+0000

2025-08-16T17:37+0000

قطاع غزة

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110133_13:0:815:451_1920x0_80_0_0_76bdc593770720e9a54e5381af6a8af5.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم السبت، عن مصادر طبية، مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي من طالبي المساعدات في منطقة زكيم شمال غربي قطاع غزة.فيما قتل 5 مواطنين وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين، في قصف إسرائيل منزلا لعائلة التوم في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.وفي سياق متصل، كشف مكتب حقوق الإنسان أن الفترة ما بين 27 أيار/مايو و13 آب/أغسطس شهدت مقتل ما لا يقل عن 1,760 فلسطينياً أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بينهم 994 قتلوا قرب مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية"، و766 على طرق قوافل الإمدادات، قائلا إن "معظم هذه الجرائم ارتكبتها القوات الإسرائيلية"، وطالب المكتب بتحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة المسؤولين.وفي ظل تزايد حالات الوفاة الناجمة عن الجوع، بمن فيهم أطفال يصلون إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في غزة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، داعية إلى استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل فوري.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى احتلال أراض عربية أخرى.

https://sarabic.ae/20250816/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-استطلاع-صغيرة-تابعة-لقواته-في-غزة-فيديو-1103815724.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار