الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة استطلاع صغيرة تابعة لقواته في غزة... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة استطلاع صغيرة تابعة لقواته في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة صغيرة في حي "الريما" بمدينة غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن الجيش الإسرائيلي، أن الطائرة المسيرة من طراز "سكايلارك 3"، "كانت في مهمة استطلاعية عندما اضطرت إلى هبوط طارئ في شمال قطاع غزة، بسبب عطل تقني"، وأضاف الجيش أنه "لا يوجد أي خطر من تسرب معلومات من الطائرة".وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر طائرة الاستطلاع الإسرائيلية بعد سقوطها في غزة، فيما أحاط بها سكان محليون حاول بعضهم تحطيم الطائرة.يُذكر أن طائرة "سكايلارك" هي طائرة مسيرة تكتيكية للاستطلاع، مصنعة من قبل شركة "إلبيت سيستمز"، وتُشغلها وحدة المدفعية في الجيش الإسرائيلي، وقد شهدت السنوات الماضية سقوط العديد من هذه الطائرات في مناطق العمليات العسكرية.وأوضح أدرعي، في بيان، أن "العملية شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد الإغلاق عبر منظومة خاصة امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر، من منطقة السياج الحدودي قرب بلدة نتيف هعسراه وحتى عمق المسار النفقي".
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة استطلاع صغيرة تابعة لقواته في غزة... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة صغيرة في حي "الريما" بمدينة غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن الجيش الإسرائيلي، أن الطائرة المسيرة من طراز "سكايلارك 3"، "كانت في مهمة استطلاعية عندما اضطرت إلى هبوط طارئ في شمال قطاع غزة، بسبب عطل تقني"، وأضاف الجيش أنه "لا يوجد أي خطر من تسرب معلومات من الطائرة".
وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر طائرة الاستطلاع الإسرائيلية بعد سقوطها في غزة، فيما أحاط بها سكان محليون حاول بعضهم تحطيم الطائرة.
يُذكر أن طائرة "سكايلارك" هي طائرة مسيرة تكتيكية للاستطلاع، مصنعة من قبل شركة "إلبيت سيستمز"، وتُشغلها وحدة المدفعية في الجيش الإسرائيلي، وقد شهدت السنوات الماضية سقوط العديد من هذه الطائرات في مناطق العمليات العسكرية.
قوات إسرائيلية في محور نتساريم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
جندي احتياط إسرائيلي ينتحر بعد عودته من غزة.. وارتفاع لحالات الانتحار بين الجنود
06:34 GMT

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي أكملت عملية واسعة النطاق استمرت 4 أسابيع، تم خلالها "إغلاق وصد مسار نفق تحت أرضي رئيسي بطول نحو 7 كيلومترات في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة".

وأوضح أدرعي، في بيان، أن "العملية شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد الإغلاق عبر منظومة خاصة امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر، من منطقة السياج الحدودي قرب بلدة نتيف هعسراه وحتى عمق المسار النفقي".
