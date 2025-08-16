https://sarabic.ae/20250816/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-استطلاع-صغيرة-تابعة-لقواته-في-غزة-فيديو-1103815724.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة استطلاع صغيرة تابعة لقواته في غزة... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة استطلاع صغيرة تابعة لقواته في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة صغيرة في حي "الريما" بمدينة غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T08:38+0000
2025-08-16T08:38+0000
2025-08-16T08:38+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058938833_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_dda628ecf672651aab02b50901ea46f4.jpg
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن الجيش الإسرائيلي، أن الطائرة المسيرة من طراز "سكايلارك 3"، "كانت في مهمة استطلاعية عندما اضطرت إلى هبوط طارئ في شمال قطاع غزة، بسبب عطل تقني"، وأضاف الجيش أنه "لا يوجد أي خطر من تسرب معلومات من الطائرة".وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر طائرة الاستطلاع الإسرائيلية بعد سقوطها في غزة، فيما أحاط بها سكان محليون حاول بعضهم تحطيم الطائرة.يُذكر أن طائرة "سكايلارك" هي طائرة مسيرة تكتيكية للاستطلاع، مصنعة من قبل شركة "إلبيت سيستمز"، وتُشغلها وحدة المدفعية في الجيش الإسرائيلي، وقد شهدت السنوات الماضية سقوط العديد من هذه الطائرات في مناطق العمليات العسكرية.وأوضح أدرعي، في بيان، أن "العملية شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد الإغلاق عبر منظومة خاصة امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر، من منطقة السياج الحدودي قرب بلدة نتيف هعسراه وحتى عمق المسار النفقي".
https://sarabic.ae/20250816/جندي-احتياط-إسرائيلي-ينتحر-بعد-عودته-من-غزة-وارتفاع-لحالات-الانتحار-بين-الجنود-1103812176.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058938833_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_0b4017c96fe5bf873a49a6f5886a69e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة استطلاع صغيرة تابعة لقواته في غزة... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة صغيرة في حي "الريما" بمدينة غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، عن الجيش الإسرائيلي، أن الطائرة المسيرة من طراز "سكايلارك 3"، "كانت في مهمة استطلاعية عندما اضطرت إلى هبوط طارئ في شمال قطاع غزة، بسبب عطل تقني"، وأضاف الجيش أنه "لا يوجد أي خطر من تسرب معلومات من الطائرة".
وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر طائرة الاستطلاع الإسرائيلية بعد سقوطها في غزة، فيما أحاط بها سكان محليون حاول بعضهم تحطيم الطائرة.
يُذكر أن طائرة "سكايلارك" هي طائرة مسيرة تكتيكية للاستطلاع، مصنعة من قبل شركة "إلبيت سيستمز"، وتُشغلها وحدة المدفعية في الجيش الإسرائيلي، وقد شهدت السنوات الماضية سقوط العديد من هذه الطائرات في مناطق العمليات العسكرية.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي أكملت عملية واسعة النطاق استمرت 4 أسابيع، تم خلالها "إغلاق وصد مسار نفق تحت أرضي رئيسي بطول نحو 7 كيلومترات في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة".
وأوضح أدرعي، في بيان، أن "العملية شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد الإغلاق عبر منظومة خاصة امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر، من منطقة السياج الحدودي قرب بلدة نتيف هعسراه وحتى عمق المسار النفقي".