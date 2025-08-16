https://sarabic.ae/20250816/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-استطلاع-صغيرة-تابعة-لقواته-في-غزة-فيديو-1103815724.html

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة استطلاع صغيرة تابعة لقواته في غزة... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة صغيرة في حي "الريما" بمدينة غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. 16.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن الجيش الإسرائيلي، أن الطائرة المسيرة من طراز "سكايلارك 3"، "كانت في مهمة استطلاعية عندما اضطرت إلى هبوط طارئ في شمال قطاع غزة، بسبب عطل تقني"، وأضاف الجيش أنه "لا يوجد أي خطر من تسرب معلومات من الطائرة".وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر طائرة الاستطلاع الإسرائيلية بعد سقوطها في غزة، فيما أحاط بها سكان محليون حاول بعضهم تحطيم الطائرة.يُذكر أن طائرة "سكايلارك" هي طائرة مسيرة تكتيكية للاستطلاع، مصنعة من قبل شركة "إلبيت سيستمز"، وتُشغلها وحدة المدفعية في الجيش الإسرائيلي، وقد شهدت السنوات الماضية سقوط العديد من هذه الطائرات في مناطق العمليات العسكرية.وأوضح أدرعي، في بيان، أن "العملية شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد الإغلاق عبر منظومة خاصة امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر، من منطقة السياج الحدودي قرب بلدة نتيف هعسراه وحتى عمق المسار النفقي".

