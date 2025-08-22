https://sarabic.ae/20250822/قيادات-في-فتح-لـسبوتنيك-إعلان-المجاعة-في-غزة-خطوة-مهمة-تحتاج-لتحرك-أممي-عاجل-لوقف-الحرب-1104045089.html

قيادات في "فتح" لـ"سبوتنيك": إعلان المجاعة في غزة خطوة مهمة تحتاج لتحرك أممي عاجل لوقف الحرب

شدد قياديان في حركة "فتح"، اليوم الجمعة، على أهمية القرار الأممي، بإعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة، مؤكدين أن القرار يمثل "اعترافا دوليا بالإبادة الجماعية في...

ويرى القياديان بأن "القرار يثبت صدق الرواية الفلسطينية، وينفي كل الادعاءات التي تسوقها إسرائيل بشأن إدخال المساعدات، فيما تحتاج في الوقت نفسه إلى إرادة دولية وتحرك عاجل وحازم لوقف الحرب وإدخال المساعدات وإنقاذ السكان في القطاع".وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.وبدوره، صرح جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأنه "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".وأضاف: "المجاعة في غزة هي نتيجة مباشرة لأعمال إسرائيل المتعمدة... استخدام الجوع كأداة للحرب هو جريمة حرب. يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة والسماح بجميع المساعدات الإنسانية".إثبات الحقيقةقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، الدكتور تيسير نصر الله، إن "قرار إعلان المجاعة في قطاع غزة، يأتي ولا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب الإبادة الجماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "صدور القرار من أعلى هيئة أممية ودولية في العالم، يعني أن حرب التجويع والتعطيش التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، حقيقة وثابتة ولا لبس فيها، وأن كل إدعاءات الاحتلال بعدم حدوثها، لم تعد تنطلي على أحد".وأوضح القيادي في حركة "فتح" أن "هذا الإعلان جاء ليؤكد المؤكد بالنسبة للشعب الفلسطيني، ولتبدأ الدعوات الفعلية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ويتم العمل على تغيير الوضع القائم في غزة".وأنهى حديثه قائلا: "لم تعد المواقف الدولية المنددة بحرب الإبادة تكفي وحدها، وإنما يجب دعمها بمواقف عملية ضاغطة، من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".إقرار أممي بـ"الإبادة"من جانبها، شددت عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، الدكتورة كفاح حرب، على أهمية القرار الأممي بإعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة.وفيما يتعلق بتداعيات القرار ونتائجه على الحرب، ترى حرب أن "القرار لن يغير من الوضع المأساوي، ولن يوقف الحرب الإجرامية المستمرة في قطاع غزة، طالما ظل مجرد قرار وتنديد".وتابعت: "يجب أن يصاحب هذا القرار تحرك المنظومة الدولية بحزم وجدية، ودفع إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تمارسها بحق الفلسطينيين في غزة، وإنقاذ القطاع من الانهيار، والسكان من الموت".مهم للغايةوفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، الدكتور عدنان أبو حسنة، إن قرار إعلان المجاعة في غزة مهم للغاية، وهو نتيجة للتقارير والبيانات والأرقام والإحصائيات الدقيقة من مختلف الجهات حول ما يحدث في القطاع.وشدد على أن هذا القرار يمثل صرخة حاسمة في وجه عملية التجويع الممنهجة التي تحدث في قطاع غزة، وعلى العالم الآن فعلاً أن ينتفض من أجل وقف هذه المجاعة التي هي من صنع الإنسان، ومن صنع إسرائيل بعد أن منعت إدخال المساعدات الإنسانية وأعاقت عمليات توزيع المواد الغذائية من قبل الأمم المتحدة".وأوضح أن المعطيات التي تحدث عنها التقرير خطيرة وغير مسبوقة، معربا عن أمله في أن يشكل هذا التقرير انعطافة في رؤية العالم لما يحدث في قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر لتجنب انتشار أكبر لهذه المجاعة التي أعلنت اليوم في مدينة غزة، لا سيما أن التقرير يتحدث أيضاً عن احتمال امتدادها إلى منطقة جنوب قطاع غزة، وخاصة في منطقة خان يونس والنصيرات والمخيمات الوسطى.وأكد المفوض العام للـ"أونروا"، أن "المجاعة في غزة، هي نتيجة مباشرة لحظر إسرائيل دخول الغذاء والمواد الأساسية على مدى شهور"، مؤكدًا أن "وقف انتشار المجاعة ممكن عبر وقف إطلاق النار والسماح للمنظمات الإنسانية بأداء عملها"، مشددًا على أنه "يمكن السماح باستمرار هذا الوضع في غزة مع الإفلات من العقاب".ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه "المرحلة الخامسة" من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.

