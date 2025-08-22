عربي
الشيشان ترسل أكثر من ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

14:17 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 14:45 GMT 22.08.2025)
صرح أحمد دوداييف، وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المؤسسة التي تحمل اسم أول رئيس للشيشان، أحمد قديروف، سترسل أكثر من ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة؛ وستوفر هذه الحملة الغذاء لنحو مليون شخص.
وأضاف: "بناءً على تعليمات رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، تُنظم المؤسسة فعالية خيرية غير مسبوقة في هذه المنطقة، ومن المقرر في إطارها توفير الغذاء لما يصل إلى مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تقام عشية الذكرى الرابعة والسبعين لميلاد أحمد قديروف، وبحسب قوله، ستشمل المساعدات الإنسانية أنواعا مختلفة من المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز والدقيق، ووجبات جاهزة.
وقال الوزير: "نخطط لتوزيع 250 طنا من الأرز، و200 طن من الدقيق، و243 طنا من السكر، و243 طنا من المعكرونة، و500 طن من الماء، بالإضافة إلى 50 ألف مجموعة من المواد الغذائية الجاهزة. وبهذه الطريقة، سنوفر الدعم لما يصل إلى 250 ألف أسرة".

وأشار أحمد دوداييف أيضا إلى أن الصندوق يتعاون بنشاط مع الهيئات الحكومية في مصر وقيادة الهلال الأحمر، منوها إلى أن أكثر من 200 فلسطيني من غزة يعملون ويحصلون على مساكن في الشيشان، وأن مؤسساتهم تُقيم فعاليات خيرية في غزة منذ اليوم الأول للصراع.

بالإضافة إلى ذلك، تم توطين نحو 220 نازحا من غزة ودمجهم في المجتمع الشيشاني؛ حيث وجدوا فرص عمل، والتحقوا بالجامعات، ووفرت لهم مساكن، وأكد الوزير أن المؤسسة أنفقت نحو 600 مليون روبل على هذا الموضوع، وقد سبق تنظيم فعالية مماثلة في سوريا.
ووفقا لإدارة غزة، وبعد استئناف جزئي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين من 27 يوليو/تموز إلى 20 أغسطس/آب، سمحت إسرائيل لـ 2187 شاحنة بدخول القطاع، وهو ما لا يغطي أكثر من 15% من احتياجات السكان من المساعدات.
وفي الوقت ذاته، تمنع إسرائيل استيراد مئات المنتجات الغذائية إلى القطاع، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والفواكه والخضراوات، وبعض أنواع منتجات الألبان والمضافات الغذائية.
وتُقدر السلطات المحلية أنه ينبغي السماح لنحو 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية بدخول القطاع يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع من الغذاء والضروريات الأساسية والوقود والأدوية.
وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.

وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
الإنزالات الجوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة لا تحل أزمة الجوع
