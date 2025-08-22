https://sarabic.ae/20250822/الإنزالات-الجوية-للمساعدات-الإنسانية-على-قطاع-غزة-لا-تحل-أزمة-الجوع-1103993301.html

الإنزالات الجوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة لا تحل أزمة الجوع

استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد شهرين من إعلان وقف لإطلاق النار في القطاع، وكانت إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الماضي،... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

وبعد عودة الحرب على قطاع غزة، يزداد الوضع تعقيدا بشكل متسارع، وتزداد التحذيرات الأممية بشأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتؤكد الأرقام أن التجويع بات واقعا قاتلا للأطفال، في ظل حصار محكم منذ أشهر لوصول الغذاء والدواء، وتشير بيانات أممية حديثة إلى أن أكثر من مليون طفل في غزة يواجهون خطر الجوع، وسط تحذيرات من تفشي سوء التغذية الحاد بينهم بوتيرة متسارعة. الإنزالات الجوية لا تسد رمق الغزيينوعلى مدار أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الإنزالات الجوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، تواصل عدة دول تنفيذ عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية على القطاع ، بعدما سمح الجيش الإسرائيلي بإسقاط كميات محدودة من المساعدات.وعلى مقربة من إنزال جوي للمساعدات في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ينتظر النازح ماجد قديح، لعله يحصل على بعض المساعدات، ويشرح قديح صعوبة الأمر وخطورته، خاصةإذا سقطت المساعدات في مناطق قريبة من تواجد الجيش الإسرائيلي.ويقول النازح ماجد قديح لوكالة "سبوتنيك": "الوصول إلى منطقة سقوط المساعدات، هو أمر صعب جدا، لأنه يتم إنزال المظلات التي تحمل المساعدات، في مناطق بعيدة وخطرة، والاقتراب منها يعني أن نتعرض لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال، والوضع صعب جدا، فنحن نعاني من جوع، والتخلص منه يعرضنا لخطر القتل".وأضاف: "في أغلب الأحيان نصل إلى منقطة الإنزال فلا نجد المساعدات، لأنها قليلة في مقابل أعداد كبيرة الناس التي تنتظرها، وتقريبا كل إنزال يحتوي على قرابة 8 مظلات من المساعدات فقط، وهذا يساوي شاحنة مساعدات واحدة تقريبا، ولا يكفي لحي صغير، وأثناء الحصول على المساعدات يحدث تدافع تؤدي إلى إصابات". ويترافق مع إنزال المساعدات الجوية مشاهد صعبة للنازحين وهم يتدافعون ويتصارعون من أجل الحصول على قسم من كميات شحيحة تحملها الصناديق من مواد غذائية معلبة وجاهزة للأكل، وتؤكد النازحة سماهر خضر أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، لم تنقذ سكان القطاع من الجوع، ولم يلمس أهالي قطاع غزة أثراً حقيقياً لهذه المواد الغذائية. وتقول سماهر خضر لـ "سبوتنيك": "هذه المساعدات لا أستطيع الحصول عليها، هذه الطريقة خطرة ومتعبة وتحتاج إلى جهد ومغامرة، والمظلات التي تحمل المساعدات تسقط في مكان بعيد، وإذا سقطت في مخيمات النزوح، تعرض النازحين للخطر، أو تمزق الخيام المهترئة أصلا، وهذه الطريقة للمساعدات ليست صحيحة".وأضافت: "كثير من الأحيان هذه المساعدات الجوية تتواجد في مناطق تتواجد فيها قوات الاحتلال، وتعتبرها مناطق حمراء، وفي المقابل تزداد حاجتنا للحصول على المساعدات، ولكن الطريق لها خطير جدا، لذلك أوجه رسالتي لتغير هذه الطريقة المهينة في تقديم المساعدات، والعودة إلى الطرق البرية ومساعدة جميع سكان قطاع غزة".أقل من 10% من المساعدات المطلوبةوتؤكد هيئات محلية ودولية أنَّ هذه الآلية من المساعدات، تفتقر إلى عوامل الأمان والسلامة والعدالة وصون الكرامة الإنسانية، ولا تخدم الفئات الهشة في المجتمع من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. وترفض هيئات دولية وأممية عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، وتراها "مكلفة للغاية وغير فعالة"، حيث يؤكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أن "عمليات الإنزال الجوي تكلف ما لا يقل عن 100 ضعف تكلفة الشاحنات التي تحمل ضعف كمية المساعدات التي تحملها الطائرات".وأعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة عن رفضها الشديد لعمليات إنزال المساعدات الجوية في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "إجراء دعائي" يهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي.وقال علاء سكافي، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لوكالة سبوتنيك": "ترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان طريقة إنزال المساعدات الإنسانية جوا، هي لتضليل الرأي العام الدولي، ولإدارة المجاعة بشكل ممنهج من قبل الاحتلال، خاصة وأن سياسة التجويع تمارس من قبل قادة الاحتلال، وعمليات الإنزال الجوي هي مهينة للمواطنين في قطاع غزة، بعد أكثر من 6 أشهر من إغلاق المعابر، وتفتقر هذه الطريقة إلى مبادئ العمل الإنساني ولا تحفظ كرامة المواطنين، وكما أنَّ هذه الطريقة شكلت خطورة على حياة المواطنين".ويضيف: "المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع حسب تقدير مؤسسات محلية ودولية، لا يتجاوز 10% من حاجة سكان القطاع، ولا يمكن لهذه النسبة أن تنهي المجاعة، بل يجب فتح المعابر بشكل كامل، ووصول المساعدات إلى جميع مناطق القطاع، وتأمين وصولها إلى المستودعات، وتسليم مهمة توزيع المساعدات إلى الأونروا كونها لديها قوائم بالعائلات الأكثر حاجة وأيضا لديها أكثر من 400 نقطة توزيع في القطاع غزة".أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من قتلى المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 18 قتيل، والإصابات 117، ليرتفع إجمالي قتلى لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,036 قتيل، والإصابات إلى 15,046.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى أكثر من 62,192 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 157,114 آخرين.وفي 7 أكتوبر2023، شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديوباحث سياسي فلسطيني: خطة "عربات جدعون الثانية" حرب نفسية للضغط على الفلسطينيين

