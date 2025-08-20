https://sarabic.ae/20250820/باحث-سياسي-فلسطيني-خطة-عربات-جدعون-الثانية-حرب-نفسية-للضغط-على-الفلسطينيين-1103946949.html
باحث سياسي فلسطيني: خطة "عربات جدعون الثانية" حرب نفسية للضغط على الفلسطينيين
10:25 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 10:49 GMT 20.08.2025)
حصري
علق الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، الدكتور معين مناع، على مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة الهجوم على مدينة غزة تحت اسم "عربات جدعون الثانية"، بالتوازي مع موافقة حركة "حماس" على المقترح الجديد والذهاب نحو هدنة، مؤكدًا أن "ما يجري يندرج في إطار الحرب النفسية".
وقال مناع في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الهدف من العملية العسكرية الجديدة لاحتلال قطاع غزة، هو التأثير على المسار التفاوضي، خصوصًا أن المفاوض الفلسطيني لا يزال ثابتًا على موقفه، وأن "حماس" أبدت مرونة من دون أن تكسر ثوابتها، بما يتناسب مع حجم التضحيات وصمود الشعب الفلسطيني
والإنجازات والتماسك الميداني".
وأشار إلى أن "الجانب الإسرائيلي يسعى لممارسة ضغط على المفاوض الفلسطيني، وعلى الفلسطينيين في غزة، بهدف الحصول على تنازلات إضافية""، مؤكدًا أن "التحدي اليوم بات في ملعب الإسرائيلي الذي استنفد كل ما لديه من وسائل وتقنيات".
وبين مناع أن "المبادرة المصرية ما زالت مطروحة على الطاولة، وأن التدخل الأمريكي يأتي في إطار ضرورة التجاوب مع هذه الورقة"، لافتًا إلى أن "نتنياهو محاصر بين أزمات النظام السياسي الإسرائيلي
من جهة، والضغط الدولي والأمريكي غير المعلن، فضلًا عن الملاحقات القضائية".
وختم مناع: "ما يجري يعني أننا أمام دورة جديدة من المواقف، وأن نتنياهو المأزوم بات مطالبًا بالبحث عن مخرج، وأخف الأثمان قد يكون القبول بأن تكون السلطة الفلسطينية حاضرة في خلفية المشهد السياسي، بما يستدعي من الفلسطينيين تدبير شؤونهم عبر التفاهم بين حماس والسلطة الفلسطينية وحركة فتح"، معولًا على "الدور السعودي في هذا المسار، بوصف المملكة مركزًا أساسيًا لصنع القرار العربي".