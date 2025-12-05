عربي
بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل
بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل
بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزارء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مشتركا، ضمن فعاليات زيارة الدولة التي يقوم بها بوتين للهند... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
وشكر الرئيس بوتين رئيس وزراء الهند، على حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الروسي.وقال مودي: "بوتين وضع أسس الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند قبل 25 عامًا".وأضاف مودي: "قمنا بالاتفاق على تنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي حتى عام 2030".وأردف: "إن تعزيز الاتصالات بين الهند وروسيا أولوية بالنسبة لبلادنا، سنروج ونعمل على مناقشة كافة القضايا الخاصة بممر الشمال-الجنوب"، مضيفا: "تعاوننا سيحقق المصلحة المشتركة في العمل بالقطب الشمالي، وهو ما سيخلق فرص عمل للشباب في الهند".
بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل

09:19 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 09:31 GMT 05.12.2025)
© Ruptly
تابعنا عبر
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزارء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مشتركا، ضمن فعاليات زيارة الدولة التي يقوم بها بوتين للهند وتستمر يومين.
وشكر الرئيس بوتين رئيس وزراء الهند، على حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الروسي.

وأشار بوتين، إلى أن الطرفين وقّعا حزمة مهمة من الوثائق في ختام المفاوضات.

وقال مودي: "بوتين وضع أسس الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند قبل 25 عامًا".

وأوضح مودي: ناقشنا اليوم كل القطاعات ومسارات التعاون لتصبح أساس العلاقات الثنائية أكثر متانة، ولترتقي العلاقات إلى مستوى أعلى.

وأضاف مودي: "قمنا بالاتفاق على تنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي حتى عام 2030".
وأردف: "إن تعزيز الاتصالات بين الهند وروسيا أولوية بالنسبة لبلادنا، سنروج ونعمل على مناقشة كافة القضايا الخاصة بممر الشمال-الجنوب"، مضيفا: "تعاوننا سيحقق المصلحة المشتركة في العمل بالقطب الشمالي، وهو ما سيخلق فرص عمل للشباب في الهند".
