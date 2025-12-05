https://sarabic.ae/20251205/بوتين-ومودي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثاتهما-في-نيودلهي--عاجل--1107839199.html

بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل

بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل

سبوتنيك عربي

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزارء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مشتركا، ضمن فعاليات زيارة الدولة التي يقوم بها بوتين للهند... 05.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-05T09:19+0000

2025-12-05T09:19+0000

2025-12-05T09:31+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الهند اليوم

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107829319_0:0:780:440_1920x0_80_0_0_d53b3f0135fec7d8b2407f309b33c966.jpg

وشكر الرئيس بوتين رئيس وزراء الهند، على حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الروسي.وقال مودي: "بوتين وضع أسس الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند قبل 25 عامًا".وأضاف مودي: "قمنا بالاتفاق على تنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي حتى عام 2030".وأردف: "إن تعزيز الاتصالات بين الهند وروسيا أولوية بالنسبة لبلادنا، سنروج ونعمل على مناقشة كافة القضايا الخاصة بممر الشمال-الجنوب"، مضيفا: "تعاوننا سيحقق المصلحة المشتركة في العمل بالقطب الشمالي، وهو ما سيخلق فرص عمل للشباب في الهند".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

زيارة بوتين إلى الهند - اليوم الثاني سبوتنيك عربي زيارة بوتين إلى الهند - اليوم الثاني 2025-12-05T09:19+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين, видео