بوتين: التعاون العسكري التقني مع الهند قائم على الثقة
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن التعاون العسكري التقني بين روسيا والهند قائم على الثقة. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "لدينا (الهند وروسيا)، علاقات تعاون عسكري تقني قائمة على الثقة".وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نظام الدفاع الجوي "إس-400" سيكون موضوعا رئيسيا خلال زيارة الرئيس بوتين، كما كشف أن طائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس، ستكون ضمن الحوار، واصفًا إياها بـ"أفضل طائرة في العالم"، مؤكدًا عزم روسيا على تعميق التعاون الصناعي مع الهند، من خلال التصنيع الدفاعي المشترك.استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المحادثات المشتركة، اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في القصر الرئاسي في دلهي.وافتتحت المحادثات بجلسة خاصة، ثم ستستكمل بشكل موسع بمشاركة وفود من كلا البلدين، وستركز المحادثات على مجمل أجندة العلاقات الروسية الهندية.ووصف بوتين، خلال لقائه مودي، محادثاتهما أمس، بأنها ودية ومفيدة.الرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومينبوتين يثمن جهود مودي لتسوية الأزمة الأوكرانية- فيديو
