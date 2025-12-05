عربي
بوتين يثمن جهود مودي لتسوية الأزمة الأوكرانية- فيديو
بوتين: التعاون العسكري التقني مع الهند قائم على الثقة
بوتين: التعاون العسكري التقني مع الهند قائم على الثقة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن التعاون العسكري التقني بين روسيا والهند قائم على الثقة.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "لدينا (الهند وروسيا)، علاقات تعاون عسكري تقني قائمة على الثقة".وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نظام الدفاع الجوي "إس-400" سيكون موضوعا رئيسيا خلال زيارة الرئيس بوتين، كما كشف أن طائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس، ستكون ضمن الحوار، واصفًا إياها بـ"أفضل طائرة في العالم"، مؤكدًا عزم روسيا على تعميق التعاون الصناعي مع الهند، من خلال التصنيع الدفاعي المشترك.استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المحادثات المشتركة، اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في القصر الرئاسي في دلهي.وافتتحت المحادثات بجلسة خاصة، ثم ستستكمل بشكل موسع بمشاركة وفود من كلا البلدين، وستركز المحادثات على مجمل أجندة العلاقات الروسية الهندية.ووصف بوتين، خلال لقائه مودي، محادثاتهما أمس، بأنها ودية ومفيدة.
بوتين: التعاون العسكري التقني مع الهند قائم على الثقة

07:44 GMT 05.12.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يصل إلى القصر الرئاسي في دلهي ضمن زيارة دولة إلى الهند
بوتين يصل إلى القصر الرئاسي في دلهي ضمن زيارة دولة إلى الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن التعاون العسكري التقني بين روسيا والهند قائم على الثقة.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "لدينا (الهند وروسيا)، علاقات تعاون عسكري تقني قائمة على الثقة".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نظام الدفاع الجوي "إس-400" سيكون موضوعا رئيسيا خلال زيارة الرئيس بوتين، كما كشف أن طائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس، ستكون ضمن الحوار، واصفًا إياها بـ"أفضل طائرة في العالم"، مؤكدًا عزم روسيا على تعميق التعاون الصناعي مع الهند، من خلال التصنيع الدفاعي المشترك.
قواذف صواريخ إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
خبير: بعد إسقاطها مقاتلات باكستانية... الهند تخطط لطلب 5 منظومات "إس- 400" خلال زيارة بوتين
أمس, 05:14 GMT
استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المحادثات المشتركة، اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في القصر الرئاسي في دلهي.
وافتتحت المحادثات بجلسة خاصة، ثم ستستكمل بشكل موسع بمشاركة وفود من كلا البلدين، وستركز المحادثات على مجمل أجندة العلاقات الروسية الهندية.
ووصف بوتين، خلال لقائه مودي، محادثاتهما أمس، بأنها ودية ومفيدة.
الرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين
بوتين يثمن جهود مودي لتسوية الأزمة الأوكرانية- فيديو
