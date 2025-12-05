https://sarabic.ae/20251205/انطلاق-محادثات-بوتين-ومودي-في-دلهي--عاجل-1107829576.html

بوتين يثمن جهود مودي لتسوية الأزمة الأوكرانية- فيديو

استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المحادثات المشتركة اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في القصر الرئاسي بدلهي. 05.12.2025, سبوتنيك عربي

وافتتحت المحادثات بجلسة خاصة، ثم ستُستكمل بشكل موسع بمشاركة وفود من كلا البلدين، وستركز المحادثات على مجمل أجندة العلاقات الروسية الهندية.ووصف بوتين، خلال لقائه مودي، محادثاتهما أمس، بأنها ودية ومفيدة.وشكر بوتين مودي، على جهوده لتسوية الأزمة الأوكرانية.وقال مودي للرئيس الروسي خلال الاجتماع: "نحن نتبادل وجهات النظر بانتظام حول أوكرانيا، وأنت (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، كصديق حقيقي، تُبقيني على اطلاع بما يحدث في تلك المنطقة؛ وهذا يُظهر الثقة العميقة بين بلدينا، وهذا مصدر قوة".وثمّن مودي دور بوتين، في قيادة روسيا، وتعزيز العلاقات مع الهند.وتابع: "دوركم منذ عام 2000، وعلى مدى العقدين والنصف الماضيين، يعكس قيادتكم بعيدة النظر والقوية، ويُظهر كيفية تطوير العلاقات الثنائية".وأكد مودي، بأن لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُعدّ حدثًا بالغ الأهمية بالنسبة له شخصيًا.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.وتشهد العلاقات بين روسيا والهند تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.روسيا والهند... تاريخ "فريد"من العلاقاتوأشار بوتين في مقابلة على قناة "India Today" الهندية إلى أن العلاقات بين روسيا والهند تتطور في مجالات متعددة، قائلاً: "علاقاتنا مع الهند تتطور في العديد من المجالات". وأكد أن علاقته برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ليست علاقات عمل فقط، بل تشمل أيضا علاقة شخصية، قائلا: "أنا سعيد جدًا بفرصة لقاء رئيس الوزراء مودي، الذي تربطني به علاقات ليست فقط عملية، بل شخصية أيضا"، مضيفا: "أنا سعيد جدا بلقاء صديقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي".وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند، ستتضمن مزيجا من الاجتماعات الرفيعة المستوى واللقاءات التجارية والزيارات الثقافية. ويشمل برنامج الزيارة الآتي:ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.تصويت... كيف تقرأ الزيارة التاريخية لبوتين إلى الهند في هذا التوقيت؟

