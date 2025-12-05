بوتين يثمن جهود مودي لتسوية الأزمة الأوكرانية- فيديو
06:56 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 07:55 GMT 05.12.2025)
استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المحادثات المشتركة اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في القصر الرئاسي بدلهي.
وافتتحت المحادثات بجلسة خاصة، ثم ستُستكمل بشكل موسع بمشاركة وفود من كلا البلدين، وستركز المحادثات على مجمل أجندة العلاقات الروسية الهندية.
ووصف بوتين، خلال لقائه مودي، محادثاتهما أمس، بأنها ودية ومفيدة.
وأوضح بوتين، أن المحادثات مع مودي أمس تناولت التطورات في أوكرانيا وأطلعه على جهود روسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية محتملة.
وشكر بوتين مودي، على جهوده لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين خلال المحادثات مع مودي: شكرًا لكم على اهتمامكم وجهودكم المبذولة للحل (الأزمة الأوكرانية).
وقال مودي للرئيس الروسي خلال الاجتماع: "نحن نتبادل وجهات النظر بانتظام حول أوكرانيا، وأنت (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، كصديق حقيقي، تُبقيني على اطلاع بما يحدث في تلك المنطقة؛ وهذا يُظهر الثقة العميقة بين بلدينا، وهذا مصدر قوة".
وأضاف: نحن (في الهند) ندعم باستمرار إحلال السلام سريعا، وندعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه؛ علينا جميعًا أن نعمل معًا.
وثمّن مودي دور بوتين، في قيادة روسيا، وتعزيز العلاقات مع الهند.
وتابع: "دوركم منذ عام 2000، وعلى مدى العقدين والنصف الماضيين، يعكس قيادتكم بعيدة النظر والقوية، ويُظهر كيفية تطوير العلاقات الثنائية".
وأضاف: إنه مثالٌ يُحتذى به للعلاقات الأخرى، في ظل تطور العلاقات الهندية الروسية.
وأكد مودي، بأن لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُعدّ حدثًا بالغ الأهمية بالنسبة له شخصيًا.
وقال مودي مخاطبا بوتين: زيارتكم الحالية، سيدي الرئيس، تاريخية، قبل 25 عامًا بالضبط، زرتم الهند لأول مرة بصفتكم رئيسًا لروسيا الاتحادية، ورسمتم أسس شراكتنا الاستراتيجية. بالنسبة لي شخصيًا، يُعدّ هذا حدثًا مهمًا، لأننا نعرف بعضنا البعض منذ 25 عامًا.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتشهد العلاقات بين روسيا والهند تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.
وأشار بوتين في مقابلة على قناة "India Today" الهندية إلى أن العلاقات بين روسيا والهند تتطور في مجالات متعددة، قائلاً: "علاقاتنا مع الهند تتطور في العديد من المجالات".
وأكد أن علاقته برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ليست علاقات عمل فقط، بل تشمل أيضا علاقة شخصية، قائلا: "أنا سعيد جدًا بفرصة لقاء رئيس الوزراء مودي، الذي تربطني به علاقات ليست فقط عملية، بل شخصية أيضا"، مضيفا: "أنا سعيد جدا بلقاء صديقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند، ستتضمن مزيجا من الاجتماعات الرفيعة المستوى واللقاءات التجارية والزيارات الثقافية. ويشمل برنامج الزيارة الآتي:
اجتماع غير رسمي ثنائي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يليه محادثات رسمية.
توقيع 10 اتفاقيات حكومية دولية وأكثر من 15 اتفاقية تجارية.
المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الهندي.
الإدلاء بتصريحات إعلامية.
زيارة النصب التذكاري للمهاتما غاندي، من بين فعاليات أخرى.
ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.
وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.