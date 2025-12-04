عربي
بوتين: تاريخ العلاقات بين روسيا والهند "فريد"
بوتين: تاريخ العلاقات بين روسيا والهند "فريد"
بوتين: تاريخ العلاقات بين روسيا والهند "فريد"
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تاريخ العلاقات بين روسيا والهند فريد من نوعه، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور في مجالات متعددة.
وأشار بوتين في مقابلة صحفية عرضت مقتطفات منها على قناة India Today الهندية على "يوتيوب" إلى أن العلاقات بين روسيا والهند تتطور في مجالات متعددة، قائلاً: "علاقاتنا مع الهند تتطور في العديد من المجالات".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
وزير الدفاع الروسي يصل إلى الهند في زيارة عمل - الدفاع الروسية
03:35 GMT
كما أكد بوتين أن علاقته برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ليست علاقات عمل فقط، بل تشمل أيضاً علاقة شخصيةـ قائلا: "أنا سعيد جداً بفرصة لقاء رئيس الوزراء مودي، الذي تربطني به علاقات ليست فقط عملية، بل شخصية أيضاً". وأضاف: "أنا سعيد جداً بلقاء صديقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوجّه اليوم الخميس، إلى الهند في زيارة دولة تمتد يومين، 4 و5 ديسمبر، حيث سيعقد محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبحث ملفات العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية الملحّة.
وتُعدّ هذه القمة الروسية–الهندية السنوية تقليدًا ثابتًا بين موسكو ونيودلهي، فيما سيكون هذا اللقاء الثالث والعشرين من نوعه.
وكان مودي قد شدد في اتصال سابق مع بوتين على أن "مليارًا وأربعمئة مليون هندي ينتظرون بفارغ الصبر" زيارة الرئيس الروسي، في إشارة إلى تطلع نيودلهي لتعزيز الشراكة مع موسكو.
وبحسب يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الدولية، سيبدأ بوتين زيارته بلقاء غير رسمي ومغلق مع مودي مساء 4 ديسمبر، يُتوقع أن يكون من أهم محطات الزيارة.
النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
روسيا تعزز تعاونها مع الهند عبر مشاريع صناعية ولوجستية كبرى
05:00 GMT
وأكد أوشاكوف أن مثل هذه اللقاءات المباشرة "هي التي تُصنع فيها السياسة"، إذ تتيح للطرفين مناقشة الملفات الحساسة على المستويين الثنائي والدولي بعيدًا عن البروتوكول.
في اليوم التالي، يشارك بوتين ومودي في الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي–الهندي، حيث ستتم مناقشة آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وتوسيع الشراكات في مجالات متعددة. كما سيعقد بوتين اجتماعًا منفصلًا مع رئيسة الهند دروبادي مورمو، ويزور لاحقًا نصب مهاتما غاندي التذكاري.
ومن المتوقع أن تختتم الزيارة بإصدار بيان مشترك، يتضمن خططًا واسعة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياسة والأمن والطاقة والاقتصاد والتمويل والنقل والتعليم والثقافة.
كما ستتم المصادقة على برنامج تطوير التعاون الاقتصادي الروسي–الهندي حتى عام 2030، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات والوثائق الثنائية الوزارية والتجارية.
وتؤكد موسكو ونيودلهي أن العلاقات بينهما تشهد حاليًا مرحلة صعود، مدعومة بعلاقات شخصية "دافئة وموثوقة" بين بوتين ومودي، وفق تعبير الكرملين.
